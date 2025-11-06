https://ria.ru/20251106/belorussija-2053146870.html
В Белоруссии произошел пожар на НПЗ
Пожар произошел на территории крупного нефтеперерабатывающего предприятия "Нафтан" в Витебской области Белоруссии, работают спасатели, сообщила пресс-служба МЧС РИА Новости, 06.11.2025
