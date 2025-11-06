Совет нацбезопасности Бельгии экстренно обсудит ситуацию с БПЛА

БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Профильные министры федерального правительства Бельгии в четверг соберутся на экстренное заседание Совета по национальной безопасности, чтобы обсудить последние инциденты с беспилотниками в небе над гражданскими аэропортами и военными базами, действия минобороны и усиление борьбы с этим явлением.

Заседание начнется в 10.00 (12.00 мск).

Во вторник вечером международный аэропорт Брюсселя , а также аэропорты Льежа Шарлеруа закрывались из-за якобы обнаруженных в небе беспилотников. Кроме того, сообщалось о БПЛА над бельгийскими военными базами Кляйне-Брогель и Флорен. О перехвате дронов информации нет.

О БПЛА над военными базами сообщалось также в конце октября и первые дни ноября: три больших дрона были замечены 1 и 2 ноября над бельгийской военной базой Кляйне-Брогель, где, по некоторым данным, хранится американское ядерное оружие и базируют ся F -16. А в ночь на 25 октября, а затем в ночь на 28 октября над военной базой Марше-ан-Фамен также были замечены беспилотники. Кроме того, 10 октября глава бельгийского минобороны Тео Франкен сообщал, что около 15 беспилотников пролетели над авиабазой Эльзенборн.

Бельгийским военным дали распоряжение уничтожать беспилотники, если они будут обнаружены над военными базами, однако глава минобороны королевства Тео Франкен признал, что у ведомства "недостаточно ресурсов". Пока военные Бельгии не смогли сбить ни одного БПЛА, о которых сообщалось в октябре и в начале ноября. Это вызвало резкую критику в адрес минобороны и лично министра Франкена.

Во вторник министр безопасности и внутренних дел Бельгии Бернар Кентен призвал премьер-министра Барта де Вевера созвать экстренное заседание Совета по национальной безопасности в связи с последними инцидентами с беспилотниками в небе над военными базами и гражданскими аэропортами. Де Вевер тут же согласился провести заседание.

Тем временем действующий и бывшая министры обороны обменялись взаимными обвинениями на фоне скандала с неспособностью военных перехватывать дроны.

Тео Франкен обвинил экс-министра Людивин Дедондер в том, что она пренебрегла серьезностью угрозы и не инвестировала в средства борьбы с беспилотниками. В ответ экс-министр, припомнив Франкену недавние скандальные заявления о России , заявила, что глава МО "ведет себя странно" и занимается "провокациями".

Франкен, известный своими скандальными заявлениями и поведением, в интервью фламандскому изданию HUMO обещал "стереть Москву с карты мира" в случае якобы "российских ракетных ударов по Брюсселю". Позднее он попытался оправдаться, опубликовав в сети Instagram* пост с песней американской певицы Селены Гомес Calm Down (Успокойся) и заверениями, что НАТО не хочет войны с Россией. Затем и вовсе обвинил опубликовавшую его интервью газету в том, что она исказила его слова.

Российское посольство в Бельгии ранее заявило, что прогнозы бельгийского министра обороны о "российских ракетных ударах по Брюсселю" и угрозы "стереть Москву с карты мира" совершенно ненормальны, представляют угрозу для будущего континента и способны ввергнуть его в новую войну.