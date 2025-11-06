Армия Израиля заявила об атаке на отряд "Хезболлы" на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала группу членов движения “Хезболлах”, которые занимались восстановлением инфраструктуры группировки на юге Ливана.
“Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла удар по террористам из строительного подразделения “Хезболлах”, действовавшим на объекте террористической инфраструктуры в районе Тира на юге Ливана”, - говорится в заявлении.
По утверждению военных, этот объект инфраструктуры использовался для производства оборудования, которое применяется для восстановления инфраструктуры “Хезболлах”, которая была уничтожена во время вооруженного конфликта с Ливаном в 2024 году.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и для ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.