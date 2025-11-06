https://ria.ru/20251106/alushta-2053260215.html
В Алуште открыли новый спорткомплекс для подготовки сборных России
В Алуште открыли новый спорткомплекс для подготовки сборных России - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
В Алуште открыли новый спорткомплекс для подготовки сборных России
Новый спортивный комплекс в Алуште, где будут тренироваться не только сборные команды России, но и юные спортсмены республики Крым, стал колоссальным подарком... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T18:26:00+03:00
2025-11-06T18:26:00+03:00
2025-11-06T18:26:00+03:00
алушта
сергей аксенов (политик)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006093255_0:295:1080:903_1920x0_80_0_0_b36eeacc5641da8e8da8310333ba2f36.jpg
https://ria.ru/20251106/putin-2053258592.html
алушта
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006093255_0:171:1080:981_1920x0_80_0_0_8eb43a1fe8c6e9ef58a1e005df7c7533.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алушта, сергей аксенов (политик), спорт
Алушта, Сергей Аксенов (политик), Спорт
В Алуште открыли новый спорткомплекс для подготовки сборных России
В Алуште открыли новый спорткомплекс для подготовки сборных команд России
САМАРА, 6 ноя – РИА Новости. Новый спортивный комплекс в Алуште, где будут тренироваться не только сборные команды России, но и юные спортсмены республики Крым, стал колоссальным подарком для всех крымчан, сказал президенту РФ Владимиру Путину глава региона Сергей Аксенов на открытии центра.
Путин в четверг в Самаре участвует в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи. Одним из них стал спортивный комплекс в составе тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России "Крымский", расположенный в Алуште. Он предназначен для проведения тренировок и всероссийских и международных соревнований, в том числе подходит для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.
По словам Аксенова, в центре есть плавательный олимпийский бассейн, игровые залы для всех видов спорта, футбольное поле, а также медицинский центр, который соответствует современным требованиям.
«
"На самом деле, для крымчан это колоссальный подарок. Центр федеральный, но, тем не менее, есть возможность для обеспечения тренировочного процесса наших ребят, всех крымчан. То есть детские спортшколы местные тренируются бесплатно", - сказал Аксенов.