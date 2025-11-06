В Алуште открыли новый спорткомплекс для подготовки сборных России

САМАРА, 6 ноя – РИА Новости. Новый спортивный комплекс в Алуште, где будут тренироваться не только сборные команды России, но и юные спортсмены республики Крым, стал колоссальным подарком для всех крымчан, сказал президенту РФ Владимиру Путину глава региона Сергей Аксенов на открытии центра.

Путин в четверг в Самаре участвует в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи. Одним из них стал спортивный комплекс в составе тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России "Крымский", расположенный в Алуште. Он предназначен для проведения тренировок и всероссийских и международных соревнований, в том числе подходит для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

По словам Аксенова, в центре есть плавательный олимпийский бассейн, игровые залы для всех видов спорта, футбольное поле, а также медицинский центр, который соответствует современным требованиям.