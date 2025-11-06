Рейтинг@Mail.ru
В Алуште открыли новый спорткомплекс для подготовки сборных России
18:26 06.11.2025
В Алуште открыли новый спорткомплекс для подготовки сборных России
САМАРА, 6 ноя – РИА Новости. Новый спортивный комплекс в Алуште, где будут тренироваться не только сборные команды России, но и юные спортсмены республики Крым, стал колоссальным подарком для всех крымчан, сказал президенту РФ Владимиру Путину глава региона Сергей Аксенов на открытии центра.
Путин в четверг в Самаре участвует в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи. Одним из них стал спортивный комплекс в составе тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России "Крымский", расположенный в Алуште. Он предназначен для проведения тренировок и всероссийских и международных соревнований, в том числе подходит для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.
По словам Аксенова, в центре есть плавательный олимпийский бассейн, игровые залы для всех видов спорта, футбольное поле, а также медицинский центр, который соответствует современным требованиям.
"На самом деле, для крымчан это колоссальный подарок. Центр федеральный, но, тем не менее, есть возможность для обеспечения тренировочного процесса наших ребят, всех крымчан. То есть детские спортшколы местные тренируются бесплатно", - сказал Аксенов.
