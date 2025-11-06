Спикер нижегородского парламента Люлин: "Алтарь Отечества" узнает вся РФ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин заявил о планах расширения акции "Алтарь Отечества", чтобы сделать ее всероссийской, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Торжественный старт ежегодной межрегиональной культурно-патриотической акции "Алтарь Отечества" был дан 31 октября на площади Народного единства в Нижнем Новгороде. В год 25-летия акции ее участники проехали маршрутом народного ополчения 1612 года, охватив 12 городов в разных регионах России. Участие в акции приняли несколько тысяч человек.

"После Нижнего Новгорода делегация посетила Балахну, село Пурех Чкаловского района, города Юрьевец, Кинешму, Кострому, Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Пересвет, Сергиев Посад. "Ополченцев" встречали хлебом-солью, были организованы экскурсии, встречи с молодежью и представителями местных администраций городов и регионов. Участники встреч делились опытом и успешными практиками по патриотическому воспитанию молодежи, обсуждали возможности проведения совместных мероприятий", - говорится в сообщении.

В каждом городе участники акции возлагали цветы к мемориалам, а также передавали на память от правительства Нижегородской области репродукцию картины Константина Маковского "Воззвание Минина", оригинал которой располагается в Нижегородском художественном музее. В Кинешме и Пересвете (Сергиево-Посадский муниципальный округ) артисты – участники культурно-патриотической акции "Алтарь Отечества" – дали концерты.

Завершилась акция накануне Дня народного единства в Москве возложением цветов к подножию памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. "Региональный парламент намерен продвигать акцию "Алтарь Отечества", чтобы сделать ее всероссийской", - заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, принявший участие в торжественной церемонии.

В заключение акции в Центральном доме Российской Армии прошла творческая встреча нижегородских и московских участников проекта "Алтарь Отечества" и большой гала-концерт, в котором приняли участие лучшие артисты – участники творческого конкурса.

Отмечается, что в состав нижегородской делегации вошли студенты средних профессиональных образовательных организаций региона – победители фестиваля-конкурса "Алтарь Отечества", ветераны акции. Поездка была организована при поддержке законодательного собрания Нижегородской области, правительств региона и Москвы, а также администраций регионов и городов, исторически связанных с народным ополчением 1612 года.