ООН помогает вернувшимся в Афганистан беженцам получить жилье

ДОХА, 6 ноя - РИА Новости. ООН помогает вернувшимся в Афганистан из Ирана и Пакистана афганцам в тяжелой ситуации, предоставляя временное жилье самым бедным из них, рассказал РИА Новости заместитель специального представителя генерального секретаря ООН, гуманитарный координатор ООН в Афганистане Индрика Ратватте во время Всемирного саммита по социальному развитию в Катаре.

Ранее Управление верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило, что почти 2,3 миллиона афганских беженцев вернулись в страну из Ирана и Пакистана с начала 2025 года на фоне продолжающегося гуманитарного кризиса.

"Мы получаем информацию о прибытии в провинции и районы происхождения бывших беженцев, затем мы составляем карты и концентрируемся на районах с наибольшим числом возвращенцев... Мы оказываем поддержку общинам... проводим оценку уязвимости семей и отдельных лиц, а затем оказываем первоначальную денежную помощь, чтобы начать жизнь снова. Наиболее уязвимые семьи получают помощь в натуральной форме, например, временное жилье... Например, мы едем в деревни, пытаемся работать с правительством, чтобы выделить им землю для строительства жилья... люди пытаются строить небольшие убежища своими силами, а мы можем предоставить палатки в качестве временной меры и материалы для строительства временного жилья для наиболее уязвимых групп населения", - добавил замспецпосланника ООН.