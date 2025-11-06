ООН помогает вернувшимся в Афганистан беженцам получить жилье

ДОХА, 6 ноя - РИА Новости. ООН помогает вернувшимся в Афганистан из Ирана и Пакистана афганцам в тяжелой ситуации, предоставляя временное жилье самым бедным из них, рассказал РИА Новости заместитель специального представителя генерального секретаря ООН, гуманитарный координатор ООН в Афганистане Индрика Ратватте во время Всемирного саммита по социальному развитию в Катаре.
Ранее Управление верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило, что почти 2,3 миллиона афганских беженцев вернулись в страну из Ирана и Пакистана с начала 2025 года на фоне продолжающегося гуманитарного кризиса.
"В этом году из Ирана и Пакистана вернулись почти 2,2 миллиона афганцев. Если посчитать период с сентября 2023 года по сентябрь 2025 года, то за эти 24 месяца из Ирана и Пакистана вернулись более 4,5 миллиона афганцев, что составляет 10% прироста населения. Поэтому это чрезвычайно сложная задача даже для страны с очень развитой инфраструктурой и услугами не то, что для Афганистана, где этого нет, поддерживать это дополнительное население. Некоторые из этих людей десятилетиями жили в принимающих странах в качестве беженцев, и теперь они возвращаются в страну, которая не обладает достаточными возможностями для их интеграции", - пояснил он.
По словам Ратватте, ООН вместе с неправительственными организациями и правительством координирует действия, чтобы поддержать реинтеграцию вернувшихся афганцев.
"Мы получаем информацию о прибытии в провинции и районы происхождения бывших беженцев, затем мы составляем карты и концентрируемся на районах с наибольшим числом возвращенцев... Мы оказываем поддержку общинам... проводим оценку уязвимости семей и отдельных лиц, а затем оказываем первоначальную денежную помощь, чтобы начать жизнь снова. Наиболее уязвимые семьи получают помощь в натуральной форме, например, временное жилье... Например, мы едем в деревни, пытаемся работать с правительством, чтобы выделить им землю для строительства жилья... люди пытаются строить небольшие убежища своими силами, а мы можем предоставить палатки в качестве временной меры и материалы для строительства временного жилья для наиболее уязвимых групп населения", - добавил замспецпосланника ООН.
В 2025 году в Афганистан могут возвратиться из-за рубежа 3 миллиона мигрантов, ранее заявил глава представительства Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Арафат Джамаль, предупредив, что этот поток репатриантов усугубляет и без того серьезный гуманитарный кризис.
