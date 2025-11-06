https://ria.ru/20251106/aeroport-2053119450.html
Аэропорты в Нижнекамске и Оренбурге вернулись к штатной работе
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Нижнекамска и Оренбурга, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T08:34:00+03:00
2025-11-06T08:34:00+03:00
2025-11-06T08:35:00+03:00
Аэропорты в Нижнекамске и Оренбурге вернулись к штатной работе
