Фильм о военкоре Журавлеве покажут на "RТ.Док" в Бейруте

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Бейруте, на нем будет показан фильм РИА Новости "Парень с нашего двора" о военном корреспонденте Ростиславе Журавлёве, погибшем в Запорожской области, также состоится премьера ленты RT "Мягкая сила Ливана", сообщает пресс-служба RT.

"В Русском доме в Бейруте 7 и 8 ноября пройдёт фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", где покажут премьеру RT "Мягкая сила Ливана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фильм режиссёра RT.Док Олега Некишева "Мягкая сила Ливана" рассказывает о взаимной поддержке Ливана России в трудные времена — от восстановления мостов после войны 2006 года до гуманитарных миссий и помощи мирным жителям Донбасса

"Мужество, доброта и любовь к своей земле — ценности, понятные каждому. Именно об этом наши фильмы. Истории о героях строят культурные мосты между народами. Мы называем это народной кинодипломатией и очень ждём встречи с ливанскими зрителями", — приводятся в сообщении слова генерального продюсера фестиваля, руководителя документального вещания RT Екатерины Яковлевой.

Зрители увидят новые документальные фильмы российских и ливанских режиссёров, посвящённые героям, мужеству и человеческой солидарности.

В рамках деловой программы 8 ноября пройдёт дискуссия "Прорыв информационной блокады", где российские и ливанские журналисты обсудят, как преодолевать информационные барьеры и делиться успешными практиками в условиях ограничений.