Фильм о военкоре Журавлеве покажут на "RТ.Док" в Бейруте

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Бейруте, на нем будет показан фильм РИА Новости "Парень с нашего двора" о военном корреспонденте Ростиславе Журавлёве, погибшем в Запорожской области, также состоится премьера ленты RT "Мягкая сила Ливана", сообщает пресс-служба RT.
"В Русском доме в Бейруте 7 и 8 ноября пройдёт фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", где покажут премьеру RT "Мягкая сила Ливана", - говорится в сообщении.
"Мужество, доброта и любовь к своей земле — ценности, понятные каждому. Именно об этом наши фильмы. Истории о героях строят культурные мосты между народами. Мы называем это народной кинодипломатией и очень ждём встречи с ливанскими зрителями", — приводятся в сообщении слова генерального продюсера фестиваля, руководителя документального вещания RT Екатерины Яковлевой.
Зрители увидят новые документальные фильмы российских и ливанских режиссёров, посвящённые героям, мужеству и человеческой солидарности.
"Во второй день фестиваля зрители увидят четыре документальные ленты: "Позывной Царь" — историю потомка Николая I, выросшего во Франции и ставшего добровольцем в Донбассе; "Парень с нашего двора" — фильм РИА "Новости" о военном корреспонденте Ростиславе Журавлёве, погибшем в Запорожской области; "В поисках Расула" — работу Анисы Гординой и Карима Наджиба (RT Arabic) о творчестве Расула Гамзатова; "Непобедимый мак" — картину режиссёра Моны Хаммуд о ливанских стендап-артистах, чьё остроумие помогает сохранять стойкость и жизнелюбие в трудные времена", - говорится в сообщении.
В рамках деловой программы 8 ноября пройдёт дискуссия "Прорыв информационной блокады", где российские и ливанские журналисты обсудят, как преодолевать информационные барьеры и делиться успешными практиками в условиях ограничений.
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма — пронзительная история, где за каждым кадром — человеческая судьба. Это кино о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтёрах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах.
Помимо России, фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах — это Абхазия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Египет, Замбия, Индия, Италия, Кипр, Киргизия, Китай, Лаос, Ливан, Монголия, Непал, Никарагуа, Пакистан, Палестина, Перу, Сербия, Таджикистан, Танзания, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка, Южная Осетия.