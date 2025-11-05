Зеленский пытается скрыть правду о Купянске, заявили в Минобороны России

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду, заявило Минобороны РФ.