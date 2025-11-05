Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пытается скрыть правду о Купянске, заявили в Минобороны России - РИА Новости, 05.11.2025
10:53 05.11.2025 (обновлено: 12:44 05.11.2025)
Зеленский пытается скрыть правду о Купянске, заявили в Минобороны России
Зеленский пытается скрыть правду о Купянске, заявили в Минобороны России
Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T10:53:00+03:00
2025-11-05T12:44:00+03:00
Зеленский пытается скрыть правду о Купянске, заявили в Минобороны России

МО России: слова о Купянске показали, что Зеленский утратил связь с реальностью

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду, заявило Минобороны РФ.
"Заявление В. Зеленского журналистам о том, что в Купянске ВСУ якобы проводит "зачистку" оставшихся "до 60 русских" может свидетельствовать только о двух вещах. Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью и, слушая лживые доклады Сырского, совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле", - говорится в сообщении.
Либо, продолжили в МО РФ, он "понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске".
"Поэтому ценой бесславной гибели в "котлах" тысяч украинских военнослужащих, пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоров, чтобы продолжать наживаться за счёт выделяемых на войну с Россией финансовых средств европейских налогоплательщиков", - отметили в ведомстве.
"Иначе расценивать его слова "мы всё зачистим" нельзя", - подытожили в Минобороны.
