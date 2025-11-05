"Хватит лгать". На Западе обрались к Зеленскому после его слов об Украине

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Заявление Зеленского о некоем прогрессе Украины в вопросе вступления в ЕС удивило аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он написал в соцсети X.
"Нет. Вы не вступите в ЕС. Перестаньте лгать своему народу", — говорится в публикации.
Так Кошкович отреагировал на вчерашнее заявление Зеленского о том, что Киев "уверенно движется к членству в союзе".
В опубликованном накануне отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей Украины подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.
При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз должен стать стратегическим партнером Украины, однако исключил ее членство в союзе.