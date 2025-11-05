Рейтинг@Mail.ru
"Хватит лгать". На Западе обрались к Зеленскому после его слов об Украине
08:49 05.11.2025 (обновлено: 18:41 05.11.2025)
"Хватит лгать". На Западе обрались к Зеленскому после его слов об Украине
"Хватит лгать". На Западе обрались к Зеленскому после его слов об Украине
Заявление Зеленского о некоем прогрессе Украины в вопросе вступления в ЕС удивило аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом... РИА Новости, 05.11.2025
в мире
украина
киев
евросоюз
еврокомиссия
украина
киев
в мире, украина, киев, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Евросоюз, Еврокомиссия
"Хватит лгать". На Западе обрались к Зеленскому после его слов об Украине

Кошкович назвал ложью слова Зеленского о прогрессе Украины по вступлению в ЕС

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Заявление Зеленского о некоем прогрессе Украины в вопросе вступления в ЕС удивило аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он написал в соцсети X.

"Нет. Вы не вступите в ЕС. Перестаньте лгать своему народу", — говорится в публикации.
Так Кошкович отреагировал на вчерашнее заявление Зеленского о том, что Киев "уверенно движется к членству в союзе".

В опубликованном накануне отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей Украины подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.
При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз должен стать стратегическим партнером Украины, однако исключил ее членство в союзе.
