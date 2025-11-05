https://ria.ru/20251105/zasedanie-2052946235.html
В Кремле рассказали о заседании Совета по межнациональным отношениям
В Кремле рассказали о заседании Совета по межнациональным отношениям
В Кремле рассказали о заседании Совета по межнациональным отношениям
Участники заседания Совета по межнациональным отношениям обсудят подготовку стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2036 года
россия
дмитрий песков
политика
владимир путин
россия
В Кремле рассказали о заседании Совета по межнациональным отношениям
Песков: на Совете по межнациональным отношениям обсудят стратегию нацполитики