Замгубернатора Нижегородской области вступил в ряды резервистов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноя – РИА Новости. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев сообщил, что стал резервистом, чтобы охранять важные объекты энергетики и инфраструктуры региона.

Президент РФ Владимир Путин 4 ноября подписал закон, предусматривающий возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры на территории своего региона.

"Принял решение вступить в ряды нижегородских резервистов "Барс-НН". Сегодня уже прибыл на один из полигонов Нижегородской области , где приступил к военной подготовке", - написал Гнеушев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас необходимо обеспечить защиту критически важных объектов на территории Нижегородской области. Заместитель губернатора также отметил, что пребывание в составе резерва "Барс-НН" не предусматривает отправку в зону специальной военной операции и проходит только на территории Нижегородской области.

Как сообщили в военном комиссариате Нижегородской области, набор в состав резерва проводится на добровольной основе через военкоматы путем заключения контракта с Минобороны России. Его особенностью является возможность совмещать основную гражданскую работу с военной подготовкой и сборами. На весь период контракта резервистов обеспечивают денежным содержанием, современной экипировкой и обмундированием. На время военных сборов за участниками сохраняются рабочее место и заработная плата, им обеспечивают страхование жизни и здоровья, медицинскую помощь и бесплатное питание.