Замгубернатора Нижегородской области вступил в ряды резервистов - РИА Новости, 05.11.2025
19:04 05.11.2025
Замгубернатора Нижегородской области вступил в ряды резервистов
Замгубернатора Нижегородской области вступил в ряды резервистов
Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев сообщил, что стал резервистом, чтобы охранять важные объекты энергетики и инфраструктуры региона. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T19:04:00+03:00
2025-11-05T19:04:00+03:00
Нижегородская область, Россия, Владимир Путин
Замгубернатора Нижегородской области вступил в ряды резервистов

Заместитель нижегородского губернатора Гнеушев вступил в ряды резервистов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноя – РИА Новости. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев сообщил, что стал резервистом, чтобы охранять важные объекты энергетики и инфраструктуры региона.
Президент РФ Владимир Путин 4 ноября подписал закон, предусматривающий возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры на территории своего региона.
Путин подписал закон о спецсборах для резервистов
4 ноября, 17:33
4 ноября, 17:33
"Принял решение вступить в ряды нижегородских резервистов "Барс-НН". Сегодня уже прибыл на один из полигонов Нижегородской области, где приступил к военной подготовке", - написал Гнеушев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас необходимо обеспечить защиту критически важных объектов на территории Нижегородской области. Заместитель губернатора также отметил, что пребывание в составе резерва "Барс-НН" не предусматривает отправку в зону специальной военной операции и проходит только на территории Нижегородской области.
Как сообщили в военном комиссариате Нижегородской области, набор в состав резерва проводится на добровольной основе через военкоматы путем заключения контракта с Минобороны России. Его особенностью является возможность совмещать основную гражданскую работу с военной подготовкой и сборами. На весь период контракта резервистов обеспечивают денежным содержанием, современной экипировкой и обмундированием. На время военных сборов за участниками сохраняются рабочее место и заработная плата, им обеспечивают страхование жизни и здоровья, медицинскую помощь и бесплатное питание.
Первого ноября первая группа резервистов мобилизационного резерва "Барс-НН" заступила на боевое дежурство по охране и обороне важных объектов энергетики и инфраструктуры Нижегородской области. Ранее они прошли подготовку и, в частности, отработали навыки по отражению атак беспилотных летательных аппаратов днем и в темное время суток.
Резервистов, защищающих важные объекты, не привлекут к участию в СВО
22 октября, 12:43
22 октября, 12:43
 
Нижегородская областьРоссияВладимир Путин
 
 
