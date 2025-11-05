Рейтинг@Mail.ru
Королев назвал приоритеты работы в Тверской области - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 05.11.2025 (обновлено: 09:20 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/zamglavy-2052896485.html
Королев назвал приоритеты работы в Тверской области
Королев назвал приоритеты работы в Тверской области - РИА Новости, 05.11.2025
Королев назвал приоритеты работы в Тверской области
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, которому президент РФ Владимир Путин предложил возглавить Тверскую область,... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T09:18:00+03:00
2025-11-05T09:20:00+03:00
россия
тверская область
виталий королев
владимир путин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052896645_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e69d7b4203a0ce86987191a2353a4893.jpg
https://ria.ru/20251105/korolev-2052896116.html
россия
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052896645_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f4a49d9228bf7ec89a9665877bf1a71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тверская область, виталий королев, владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Россия, Тверская область, Виталий Королев, Владимир Путин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Королев назвал приоритеты работы в Тверской области

Королев: приоритетом в Тверской области станет повышение качества жизни людей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, которому президент РФ Владимир Путин предложил возглавить Тверскую область, заявил, что главным приоритетом для него при работе в регионе станет повышение качества жизни людей и поддержка участников СВО.
"Хотел бы сказать, что в качестве главного приоритета, конечно, будет являться в моей работе повышение качества жизни людей… Во-вторых, хотел бы сказать, что приоритетом будет являться, безусловно, поддержка семей участников специальной военной операции", - сказал Королев.
Президент России Владимир Путин и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин пожелал удачи Королеву на посту главы Тверской области
Вчера, 09:16
 
РоссияТверская областьВиталий КоролевВладимир ПутинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала