В Израиле опознали тело еще одного палестинского заложника
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноя – РИА Новости. Израильские судмедэксперты опознали тело еще одного заложника, возвращенное палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения с Израилем, таким образом палестинцы вернули уже 21 тело из 28 удерживаемых, сообщили журналистам в среду в канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху.
"По завершении процедуры опознания национальным центром судебно-медицинской экспертизы совместно с полицией Израиля и военным раввинатом представители Армии обороны Израиля сообщили семье погибшего заложника старшего сержанта бронетанковых войск Итая Хена, что его тело возвращено в Израиль", - говорится в сообщении.
Соглашение о прекращении огня между Израилем
и палестинским движением ХАМАС
в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны тела 21 заложника.