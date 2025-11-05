МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. К словам официального представителя МИД России Марии Захаровой о башне в Риме следует прислушаться, заявил политик и профессор Микеле Джерачи в социальной сети X.
В понедельник в центре Рима неподалеку от Колизея обрушилась часть средневековой башни Конти. После инцидента Захарова напомнила о вкладе Италии в финансирование киевского режима. По ее словам, итальянское правительство бессмысленно тратит деньги налогоплательщиков, игнорируя проблемы внутри страны.
Российского посла вызвали в МИД Италии
4 ноября, 09:57
«
"Захарова совершенно права, на самом деле она была очень снисходительна. Потому что дело не только в деньгах в Киеве, но и в продолжающейся уже три года попытке "перезагрузить мозги" итальянцев, которая грозит привести Италию к краху", — отметил Джерачи.
Он также поинтересовался, насколько выгодна Риму конфронтация с Москвой.
«
"Действительно ли наживать врагов в лице России, которая ничего нам не сделала, – это благо для Италии, или все же мы потерпим крах?" — резюмировал политик.
При обрушении башни Конти пострадали трое румынских рабочих, реконструировавших памятник. Позднее произошло повторное обрушение. Спасателям пришлось вручную разбирать завалы в поисках рабочего, застрявшего под ними. Его удалось вызволить спустя 11 часов и доставить в больницу, где он умер из-за проблем с сердцем.
Итальянская промышленность рухнула за три года правления Мелони
26 октября, 07:06