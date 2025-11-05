Захарова прокомментировала кадры с награждением Зеленским боевиков

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что кадры с награждением Владимиром Зеленским боевиков из национальной гвардии Украины напоминают ей кадры вручения Адольфом Гитлером наград в оккупированной Виннице.
"Неоднократно рассказывали о неонацистской сущности киевского режима, ВСУ и прочих украинских вооруженных формирований. Не только рассказывали, но и подкрепляли фактами, в том числе фото- и видеосвидетельствами. А таковых стало столь много, что западные СМИ начали заниматься самоцензурой, чтобы их читатели и зрители не увидели повального использования бандеровцами символики Третьего рейха... Награждение Зелефюрером очередных SS-овцев (как бы он ни маскировал свои нашивки под цифру 44) - лишь очередное доказательство нацистской сути киевского режима. При этом фоторепортажи с "награждений" до боли напоминают пиар-мероприятия руководства Третьего рейха во время фашистской оккупации советской Украины. И тогда, и сегодня - нацисты награждают нацистов", - написала Захарова в Telegram-канале.
