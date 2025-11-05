Захарова прокомментировала кадры с награждением Зеленским боевиков

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что кадры с награждением Владимиром Зеленским боевиков из национальной гвардии Украины напоминают ей кадры вручения Адольфом Гитлером наград в оккупированной Виннице.