Захарова прокомментировала кадры с награждением Зеленским боевиков
19:47 05.11.2025 (обновлено: 19:51 05.11.2025)
Захарова прокомментировала кадры с награждением Зеленским боевиков
2025-11-05T19:47:00+03:00
2025-11-05T19:51:00+03:00
в мире
украина
винница
россия
мария захарова
владимир зеленский
адольф гитлер
вооруженные силы украины
Захарова прокомментировала кадры с награждением Зеленским боевиков

Захарова сравнила награждение Зеленским неонацистов с акциями Гитлера

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что кадры с награждением Владимиром Зеленским боевиков из национальной гвардии Украины напоминают ей кадры вручения Адольфом Гитлером наград в оккупированной Виннице.
Ранее в украинских СМИ появились кадры, где Зеленский награждает боевиков 4-го батальона 4-й бригады нацгвардии Украины "Рубеж", при этом цифры 44 на их нашивках стилизованы под две молнии гитлеровской SS.
Украина могла стать жемчужиной Европы, заявила Захарова
Вчера, 09:44
"Неоднократно рассказывали о неонацистской сущности киевского режима, ВСУ и прочих украинских вооруженных формирований. Не только рассказывали, но и подкрепляли фактами, в том числе фото- и видеосвидетельствами. А таковых стало столь много, что западные СМИ начали заниматься самоцензурой, чтобы их читатели и зрители не увидели повального использования бандеровцами символики Третьего рейха... Награждение Зелефюрером очередных SS-овцев (как бы он ни маскировал свои нашивки под цифру 44) - лишь очередное доказательство нацистской сути киевского режима. При этом фоторепортажи с "награждений" до боли напоминают пиар-мероприятия руководства Третьего рейха во время фашистской оккупации советской Украины. И тогда, и сегодня - нацисты награждают нацистов", - написала Захарова в Telegram-канале.
Она проиллюстрировала свой пост фотографией 25 февраля 1943 года, на которой Гитлер в оккупированной Виннице вручает награду оберштурмбанфюреру СС Курту Мейеру.
Захарова обвинила Запад в спонсорстве терроризма
1 ноября, 19:06
