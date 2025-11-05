Рейтинг@Mail.ru
Украина могла стать жемчужиной Европы, заявила Захарова - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/zaharova-2052903156.html
Украина могла стать жемчужиной Европы, заявила Захарова
Украина могла стать жемчужиной Европы, заявила Захарова - РИА Новости, 05.11.2025
Украина могла стать жемчужиной Европы, заявила Захарова
Украина имела все шансы стать практически экономической жемчужиной и кормилицей центра Европы, если бы не европейцы извратившие её, заявила официальный... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T09:44:00+03:00
2025-11-05T09:44:00+03:00
в мире
украина
россия
мария захарова
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_72bfda940a40b0f3a9f80e7d43c5b560.jpg
https://ria.ru/20251104/ek-2052785057.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_f849380a31a709568de02838f7be4e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, мария захарова, европа
В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Европа
Украина могла стать жемчужиной Европы, заявила Захарова

Захарова: ЕС извратил Украину и помешал ей стать кормилицей Европы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украина имела все шансы стать практически экономической жемчужиной и кормилицей центра Европы, если бы не европейцы извратившие её, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Они (европейцы - ред.) у себя же дома подорвали ситуацию в той стране, которая имела все шансы стать по-настоящему кормилицей за счет своей ресурсной базы. Украина, которая имела все возможности стать... чуть ли не экономической жемчужиной центра Европы, если бы они (европейцы - ред.) к ней так относились. Но вместо этого они ее извратили, изнасиловали, а теперь добивают. Удивляясь, откуда же у них теперь в таком количестве прибавилось к мигрантам, беженцам, перемещенным лицам с севера Африки еще и граждане Украины", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она также отметила, что лидеры европейских стран, которые в тот или иной раз не могут объяснить своему народу, почему у них проблемы с социальной, образовательной сферой или в области безопасности, не говорят о главных причинах этих трудностей.
"Они (европейские лидеры - ред.) же не говорят главного… при этом каждый раз почему-то через запятую упоминают Россию... А почему же они не могут сказать, что эти деньги, которые должны были бы покрыть их проблемы, или по крайней мере не допустить развития их проблем до такой степени, они отправляют не на благородные цели помощи других, а еще и на усугубление ситуации на их же европейском континенте", - добавила официальный представитель МИД, говоря о спонсировании Украины странами Евросоюза.
Она уточнила, что эти страны не являются нефтяными или газоносными государствами, но при этом они тратят сумасшедшие деньги на помощь Украине.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся до конца года, заявили в ЕК
4 ноября, 15:25
 
В миреУкраинаРоссияМария ЗахароваЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала