Украина могла стать жемчужиной Европы, заявила Захарова
Украина могла стать жемчужиной Европы, заявила Захарова - РИА Новости, 05.11.2025
Украина могла стать жемчужиной Европы, заявила Захарова
Украина имела все шансы стать практически экономической жемчужиной и кормилицей центра Европы, если бы не европейцы извратившие её, заявила официальный... РИА Новости, 05.11.2025
Украина могла стать жемчужиной Европы, заявила Захарова
Захарова: ЕС извратил Украину и помешал ей стать кормилицей Европы
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украина имела все шансы стать практически экономической жемчужиной и кормилицей центра Европы, если бы не европейцы извратившие её, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Они (европейцы - ред.) у себя же дома подорвали ситуацию в той стране, которая имела все шансы стать по-настоящему кормилицей за счет своей ресурсной базы. Украина, которая имела все возможности стать... чуть ли не экономической жемчужиной центра Европы, если бы они (европейцы - ред.) к ней так относились. Но вместо этого они ее извратили, изнасиловали, а теперь добивают. Удивляясь, откуда же у них теперь в таком количестве прибавилось к мигрантам, беженцам, перемещенным лицам с севера Африки еще и граждане Украины", - сказала
Захарова в эфире радио Sputnik.
Она также отметила, что лидеры европейских стран, которые в тот или иной раз не могут объяснить своему народу, почему у них проблемы с социальной, образовательной сферой или в области безопасности, не говорят о главных причинах этих трудностей.
"Они (европейские лидеры - ред.) же не говорят главного… при этом каждый раз почему-то через запятую упоминают Россию
... А почему же они не могут сказать, что эти деньги, которые должны были бы покрыть их проблемы, или по крайней мере не допустить развития их проблем до такой степени, они отправляют не на благородные цели помощи других, а еще и на усугубление ситуации на их же европейском континенте", - добавила официальный представитель МИД, говоря о спонсировании Украины
странами Евросоюза.
Она уточнила, что эти страны не являются нефтяными или газоносными государствами, но при этом они тратят сумасшедшие деньги на помощь Украине.