Украина могла стать жемчужиной Европы, заявила Захарова

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украина имела все шансы стать практически экономической жемчужиной и кормилицей центра Европы, если бы не европейцы извратившие её, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она также отметила, что лидеры европейских стран, которые в тот или иной раз не могут объяснить своему народу, почему у них проблемы с социальной, образовательной сферой или в области безопасности, не говорят о главных причинах этих трудностей.