Задержанный за госизмену москвич сотрудничал со спецслужбами НАТО

Кадры задержания москвича, который передавал сведения спецслужбе страны НАТО
Силовики задержали москвича, который передавал спецслужбе страны НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах для их "склонения к сотрудничеству".
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Задержанный за госизмену житель Москвы признался, что сотрудничал со спецслужбами одной из стран НАТО ради переезда в другую страну, следует из видео ФСБ России.
ФСБ ранее сообщила, что задержан житель Москвы, передавший спецслужбе страны НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах для их склонения к сотрудничеству, фигурант дела о госизмене арестован.
"Я познакомился с гражданкой, предложила мне сотрудничество... (сказала, что - ред.) может помочь с видами в другой стране, переехать в другую страну. Гражданка взяла мой номер электронной почты... и на меня вышел куратор и сказал, что для сотрудничества необходимо передать кое-какую информацию", - сказал злоумышленник.