Задержанный за госизмену москвич сотрудничал со спецслужбами НАТО - РИА Новости, 05.11.2025
10:37 05.11.2025 (обновлено: 10:43 05.11.2025)
Задержанный за госизмену москвич сотрудничал со спецслужбами НАТО
2025
в мире, москва, россия, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Москва, Россия, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Задержанный за госизмену житель Москвы признался, что сотрудничал со спецслужбами одной из стран НАТО ради переезда в другую страну, следует из видео ФСБ России.
ФСБ ранее сообщила, что задержан житель Москвы, передавший спецслужбе страны НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах для их склонения к сотрудничеству, фигурант дела о госизмене арестован.
"Я познакомился с гражданкой, предложила мне сотрудничество... (сказала, что - ред.) может помочь с видами в другой стране, переехать в другую страну. Гражданка взяла мой номер электронной почты... и на меня вышел куратор и сказал, что для сотрудничества необходимо передать кое-какую информацию", - сказал злоумышленник.
Задержание сотрудника одного из контрольно-надзорных органов, подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
ФСБ задержала сотрудника контрольно-надзорного органа, работавшего на Киев
24 марта, 09:47
 
В миреМоскваРоссияНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
