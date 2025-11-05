Задержанный за госизмену москвич сотрудничал со спецслужбами НАТО

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Задержанный за госизмену житель Москвы признался, что сотрудничал со спецслужбами одной из стран НАТО ради переезда в другую страну, следует из видео ФСБ России.

ФСБ ранее сообщила, что задержан житель Москвы, передавший спецслужбе страны НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах для их склонения к сотрудничеству, фигурант дела о госизмене арестован.

"Я познакомился с гражданкой, предложила мне сотрудничество... (сказала, что - ред.) может помочь с видами в другой стране, переехать в другую страну. Гражданка взяла мой номер электронной почты... и на меня вышел куратор и сказал, что для сотрудничества необходимо передать кое-какую информацию", - сказал злоумышленник.