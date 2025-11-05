Рейтинг@Mail.ru
В Новокузнецке задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/zaderzhanie-2052885561.html
В Новокузнецке задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве
В Новокузнецке задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве - РИА Новости, 05.11.2025
В Новокузнецке задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве
Житель Новосибирской области, подозреваемый в причастности к организации телефонного мошенничества, задержан в городе Новокузнецке Кемеровской области,... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T07:19:00+03:00
2025-11-05T07:19:00+03:00
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
https://ria.ru/20251102/mvd-2052535631.html
https://ria.ru/20251101/mvd-2052383398.html
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
новокузнецк
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новокузнецк, кемеровская область, россия
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область, Россия
В Новокузнецке задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве

В Новокузнецке задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 5 ноя – РИА Новости. Житель Новосибирской области, подозреваемый в причастности к организации телефонного мошенничества, задержан в городе Новокузнецке Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщают пресс-службы ГУ МВД и УФСБ по региону.
"Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Кемеровской области совместно с УФСБ региона задержали на территории Новокузнецка 27-летнего жителя Новосибирской области.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В МВД рассказали о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера
2 ноября, 18:52
"Предварительно установлено, что мужчина, находясь на территории Адлера, вступил в состав организованной группы для совместного совершения преступлений в отношении граждан. С этой целью он арендовал три квартиры в Новокузнецке, где в целях конспирации создавал видимость проживания, а также установил и настроил абонентские терминалы пропуска трафика – симбоксы, предназначенные для одновременной работы большого количества сим-карт. Используя их, соучастники преступления, находясь в других регионах, одновременно обзванивали граждан и под видом работников различных организаций убеждали их перевести денежные средства на "безопасные счета", – сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Уточняется, что потерпевшими от деятельности злоумышленников стали жители Санкт-Петербурга, Костромы, Новосибирской и Кемеровской областей.
В ходе обыска в съемных квартирах задержанного изъято шесть мини-станций, телефоны, ноутбуки и роутеры, использовавшиеся в противоправной деятельности.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В МВД рассказали о блогере, подозреваемом в мошенничестве с детьми
1 ноября, 17:36
"На основании собранных материалов СЧ ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области-Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенные организованной группой)", – сообщили в пресс-службе УФСБ региона.
В пресс-службе полиции Кузбасса уточнили, что данная статья предусматривает до 6 лет лишения свободы. Также в полицейском главке отметили, что фигурант арестован.
"Кроме того, его действиям будет дана оценка по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ "Мошенничество". В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигуранта, другие участники преступной схемы, а также граждане, пострадавшие от злоумышленников", – сообщили в полицейском главке.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00
 
ПроисшествияНовокузнецкКемеровская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала