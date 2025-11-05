В Новокузнецке задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве

КЕМЕРОВО, 5 ноя – РИА Новости. Житель Новосибирской области, подозреваемый в причастности к организации телефонного мошенничества, задержан в городе Новокузнецке Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщают пресс-службы ГУ МВД и УФСБ по региону.

"Предварительно установлено, что мужчина, находясь на территории Адлера , вступил в состав организованной группы для совместного совершения преступлений в отношении граждан. С этой целью он арендовал три квартиры в Новокузнецке, где в целях конспирации создавал видимость проживания, а также установил и настроил абонентские терминалы пропуска трафика – симбоксы, предназначенные для одновременной работы большого количества сим-карт. Используя их, соучастники преступления, находясь в других регионах, одновременно обзванивали граждан и под видом работников различных организаций убеждали их перевести денежные средства на "безопасные счета", – сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Уточняется, что потерпевшими от деятельности злоумышленников стали жители Санкт-Петербурга Костромы , Новосибирской и Кемеровской областей.

В ходе обыска в съемных квартирах задержанного изъято шесть мини-станций, телефоны, ноутбуки и роутеры, использовавшиеся в противоправной деятельности.

"На основании собранных материалов СЧ ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области-Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенные организованной группой)", – сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

В пресс-службе полиции Кузбасса уточнили, что данная статья предусматривает до 6 лет лишения свободы. Также в полицейском главке отметили, что фигурант арестован.