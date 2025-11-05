Свыше 10 тыс человек поучаствовали в забеге на спортивном форуме в Самаре

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Более 10 тысяч человек поучаствовали в забеге в Самаре в рамках Международного форума "Россия - спортивная держава", сообщили журналистам в правительстве Самарской области.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.

"Сегодня в Самаре массовым забегом "Чистый спорт" открылся Международный форум "Россия – спортивная держава". В нем приняли участие более 10 тысяч человек из всех регионов России и 10 зарубежных стран. Участники форума, жители и гости Самарской области пробежали пять километров по исторической части Самары", - говорится в сообщении правительства региона.