Свыше 10 тыс человек поучаствовали в забеге на спортивном форуме в Самаре

Более 10 тысяч человек поучаствовали в забеге в Самаре в рамках Международного форума "Россия - спортивная держава", сообщили журналистам в правительстве... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Более 10 тысяч человек поучаствовали в забеге в Самаре в рамках Международного форума "Россия - спортивная держава", сообщили журналистам в правительстве Самарской области.
Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.
"Сегодня в Самаре массовым забегом "Чистый спорт" открылся Международный форум "Россия – спортивная держава". В нем приняли участие более 10 тысяч человек из всех регионов России и 10 зарубежных стран. Участники форума, жители и гости Самарской области пробежали пять километров по исторической части Самары", - говорится в сообщении правительства региона.
Участники стартовали и финишировали на площади Куйбышева около театра оперы и балета. В рамках забега также прошла "Эстафета федераций", в которой поучаствовали 22 спортивные федерации по различным видам спорта: боксу, фигурному катанию, гимнастике и другим. Команды из четырех человек пробежали дистанцию в два километра (четыре этапа по 500 метров).