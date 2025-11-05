Рейтинг@Mail.ru
Расселение 1 млн кв м аварийного жилья завершается на Ямале - РИА Новости, 05.11.2025
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:20 05.11.2025
Расселение 1 млн кв м аварийного жилья завершается на Ямале
Расселение 1 млн кв м аварийного жилья завершается на Ямале - РИА Новости, 05.11.2025
Расселение 1 млн кв м аварийного жилья завершается на Ямале
Программа по расселению 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья, поставленная губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым в 2019 году, завершается на Ямале,... РИА Новости, 05.11.2025
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
новый уренгой
ноябрьск
ямал
новый уренгой
ноябрьск
дмитрий артюхов, ямал, новый уренгой, ноябрьск
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Ямал, Новый Уренгой, Ноябрьск
Расселение 1 млн кв м аварийного жилья завершается на Ямале

Программа по расселению 1 млн кв метров аварийного жилья завершается на Ямале

Ключи от квартиры
Ключи от квартиры. Архивное фото
© Depositphotos.com / bartekchiny
Ключи от квартиры. Архивное фото
САЛЕХАРД, 5 ноя – РИА Новости. Программа по расселению 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья, поставленная губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым в 2019 году, завершается на Ямале, сообщает региональное правительство.
"Семь лет назад мы поставили себе цель – расселить миллион квадратных метров аварийного жилья. Это была непростая задача, но за каждой сотней метров – новая жизнь ямальских семей, в комфортных и современных квартирах. Все наши новые микрорайоны – благоустроенные, с необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. На этом не останавливаемся: следующий шаг – строительство миллиона квадратных метров капитального жилья", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.
По данным властей, за семь лет было расселено около 23 тысяч семей, что составляет примерно 62 тысячи ямальцев, переехавших в новые квартиры. В лидерах по расселению – Ноябрьск, Новый Уренгой и Пуровский район, где жилищные условия улучшили 9 тысяч семей. Очередное вручение ключей состоялось в Тарко-Сале в новом микрорайоне Южный, куда за два года переехало порядка 750 семей.
В правительстве Ямала уточняют, что по итогам прошлого года Ямал достиг рекордных показателей возведения жилья, превышающих результаты последних 30 лет. Ввод жилья составил 332 тысячи квадратных метров. В настоящее время в регионе возводится 257 многоквартирных домов общей площадью около 850 тысяч квадратных метров, что соответствует более чем 16 тысячам квартир. Также летом 2024 года регион досрочно выполнил указ президента РФ Владимира Путина по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.
Мужчина считает рубли - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Четыре муниципалитета Ямала получат гранты на развитие территорий
21 октября, 14:10
 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Ямал, Новый Уренгой, Ноябрьск
 
 
