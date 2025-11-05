Расселение 1 млн кв м аварийного жилья завершается на Ямале

САЛЕХАРД, 5 ноя – РИА Новости. Программа по расселению 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья, поставленная губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым в 2019 году, завершается на Ямале, сообщает региональное правительство.

"Семь лет назад мы поставили себе цель – расселить миллион квадратных метров аварийного жилья. Это была непростая задача, но за каждой сотней метров – новая жизнь ямальских семей, в комфортных и современных квартирах. Все наши новые микрорайоны – благоустроенные, с необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. На этом не останавливаемся: следующий шаг – строительство миллиона квадратных метров капитального жилья", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.

По данным властей, за семь лет было расселено около 23 тысяч семей, что составляет примерно 62 тысячи ямальцев, переехавших в новые квартиры. В лидерах по расселению – Ноябрьск, Новый Уренгой и Пуровский район, где жилищные условия улучшили 9 тысяч семей. Очередное вручение ключей состоялось в Тарко-Сале в новом микрорайоне Южный, куда за два года переехало порядка 750 семей.