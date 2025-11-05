https://ria.ru/20251105/vybory-2052944652.html
В Кремле отреагировали на результаты выборов в Нью-Йорке
В Кремле отреагировали на результаты выборов в Нью-Йорке
В Кремле отреагировали на результаты выборов в Нью-Йорке
В Кремле не думают, что победа противника президента США Дональда Трампа - Зохрана Мамдани - на выборах мэра Нью-Йорка и конфликт на Украине взаимосвязаны
сша
нью-йорк (город)
украина
зохран мамдани
дональд трамп
дмитрий песков
сша
нью-йорк (город)
украина
В Кремле отреагировали на результаты выборов в Нью-Йорке
Песков: победа Мамдани на выборах в Нью-Йорке не связана с конфликтом на Украине