Рейтинг@Mail.ru
В Кремле отреагировали на результаты выборов в Нью-Йорке - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/vybory-2052944652.html
В Кремле отреагировали на результаты выборов в Нью-Йорке
В Кремле отреагировали на результаты выборов в Нью-Йорке - РИА Новости, 05.11.2025
В Кремле отреагировали на результаты выборов в Нью-Йорке
В Кремле не думают, что победа противника президента США Дональда Трампа - Зохрана Мамдани - на выборах мэра Нью-Йорка и конфликт на Украине взаимосвязаны, это... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:42:00+03:00
2025-11-05T12:42:00+03:00
сша
нью-йорк (город)
украина
зохран мамдани
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007417427_0:151:3181:1940_1920x0_80_0_0_1432803daf27c1c8d0779e9cdf7df47c.jpg
https://ria.ru/20251105/nomer-2052901594.html
сша
нью-йорк (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007417427_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_a98c2582df2cf842d7680ed5d0549176.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, нью-йорк (город), украина, зохран мамдани, дональд трамп, дмитрий песков
США, Нью-Йорк (город), Украина, Зохран Мамдани, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле отреагировали на результаты выборов в Нью-Йорке

Песков: победа Мамдани на выборах в Нью-Йорке не связана с конфликтом на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В Кремле не думают, что победа противника президента США Дональда Трампа - Зохрана Мамдани - на выборах мэра Нью-Йорка и конфликт на Украине взаимосвязаны, это внутреннее дело США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее демократический социалист 34-летний Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. Трамп называл Мамдани коммунистом, обещая прекратить федеральную помощь Нью-Йорку.
"Мы не думаем, что это взаимосвязанные каким-то образом вещи. Это внутренние дела Соединенных Штатов Америки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, нет ли у Кремля опасений, что противоречия внутри США помешают внешней политике, а именно диалогу по Украине.
Обложка газеты New York Post - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
NYP представила обложку с кандидатом в мэры Нью-Йорка с серпом и молотом
Вчера, 09:37
 
СШАНью-Йорк (город)УкраинаЗохран МамданиДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала