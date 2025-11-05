В Кремле отреагировали на результаты выборов в Нью-Йорке

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В Кремле не думают, что победа противника президента США Дональда Трампа - Зохрана Мамдани - на выборах мэра Нью-Йорка и конфликт на Украине взаимосвязаны, это внутреннее дело США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.