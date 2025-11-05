Прокуратура Сербии обвинила Вучича в превышении полномочий

БЕЛГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Сербская прокуратура по делам оргпреступности (JTOK) обвинила президента Александра Вучича в превышении полномочий и попытке влиять на правосудие.

"В связи с выступлением президента Республики Сербия Александра Вучича в программе "Чирилица" Миломира Марича 3 ноября 2025 года на TV Prva, где он озвучил утверждения, которыми принижает и криминализует прокуроров JTOK, коллегия прокуратуры по делам оргпреступности указывает общественности, что президент республики превысил свои данные законом и конституцией полномочия, и злоупотребил ими, и попытался оказать неподобающее и недопустимое влияние на прокуратуру, комментируя актуальные расследования", — говорится на сайте ведомства.

Речь идет о рассмотрении скупщиной специального закона о реконструкции здания бывшего Генштаба, разрушенного натовскими авиаударами в 1999 году. По словам Вучича, он еще в 2016-м договорился с американцами, что те финансируют размещение в здании музея жертв НАТО . Но в прокуратуре, утверждал Вучич, возбудили уголовное дело по поводу снятия с объекта защитного статуса. По мнению президента, это сделано, "чтобы Сербия не могла установить лучшие отношения с администрацией Трампа ".

Накануне комитет скупщины по территориальному планированию, транспорту, инфраструктуре и телекоммуникации одобрил закон о реконструкции здания бывшего Генштаба и направил его на утверждение парламента. Инициативу поддержали 110 из 250 парламентариев.

Против закона выступают студенты и сторонники оппозиции, которые уже несколько дней проводят у здания скупщины акцию. По их мнению, закон открывает возможности для участия в реконструкции американских инвесторов, близких к президенту Дональду Трампу.

В марте прошлого года, в преддверии 25-й годовщины натовских бомбардировок Югославии, зять и бывший советник Трампа Джаред Кушнер представил проекты строительства в Белграде высотных зданий на месте разрушенных Генштаба и Минобороны. Позже он уточнил, что его инвестиционная фирма Affinity Partners построит отель на месте Минобороны.

Вучич заявлял, что обсуждал этот вопрос и с Кушнером, и с Дональдом Трампом — младшим. В последнем случае речь шла о создании в будущем отеле мемориальной комнаты, посвященной бомбардировкам.

Исполнительный совет Сербской академии наук и искусств призывал снова придать комплексу зданий Генштаба и Минобороны статус объекта культурного наследия и провести конкурс проектов реконструкции.

Военная операция НАТО против Югославии, проводившаяся без одобрения Совбеза ООН, продолжалась с 24 марта по 10 июня 1999 года. Поводом для нее стали утверждения западных стран о том, что власти республики якобы проводили этнические чистки в Косово и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.

В ночь на 30 апреля при налете на Белград авиация НАТО разрушила телебашню на горе Авала, ретранслятор телеканала "Студио Б", здания МВД по соседству с Клиническим центром Сербии, жилой район Чубура в городском муниципалитете Врачар и Союзный секретариат народной обороны. После первого авиаудара, когда на его место прибыли экстренные службы и журналисты, альянс нанес повторный — погибли не менее трех человек, еще 40 получили ранения. С тех пор разрушенные корпуса стоят на центральной улице Кнеза Милоша прямо напротив зданий правительства и МИД.