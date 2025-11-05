Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Сербии обвинила Вучича в превышении полномочий
13:52 05.11.2025 (обновлено: 15:10 05.11.2025)
Прокуратура Сербии обвинила Вучича в превышении полномочий
Сербская прокуратура по делам оргпреступности (JTOK) обвинила президента Александра Вучича в превышении полномочий и попытке влиять на правосудие.
в мире
сербия
белград (город)
сша
дональд трамп
александр вучич
джаред кушнер
нато
сербия
белград (город)
сша
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
Прокуратура Сербии обвинила Вучича в превышении полномочий

Прокуратура Сербии обвинила Вучича в попытке повлиять на правосудие

Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Сербская прокуратура по делам оргпреступности (JTOK) обвинила президента Александра Вучича в превышении полномочий и попытке влиять на правосудие.
"В связи с выступлением президента Республики Сербия Александра Вучича в программе "Чирилица" Миломира Марича 3 ноября 2025 года на TV Prva, где он озвучил утверждения, которыми принижает и криминализует прокуроров JTOK, коллегия прокуратуры по делам оргпреступности указывает общественности, что президент республики превысил свои данные законом и конституцией полномочия, и злоупотребил ими, и попытался оказать неподобающее и недопустимое влияние на прокуратуру, комментируя актуальные расследования", — говорится на сайте ведомства.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Александр Вулин: отношение Сербии к ЕС уже не может быть прежним
Вчера, 10:00
Речь идет о рассмотрении скупщиной специального закона о реконструкции здания бывшего Генштаба, разрушенного натовскими авиаударами в 1999 году. По словам Вучича, он еще в 2016-м договорился с американцами, что те финансируют размещение в здании музея жертв НАТО. Но в прокуратуре, утверждал Вучич, возбудили уголовное дело по поводу снятия с объекта защитного статуса. По мнению президента, это сделано, "чтобы Сербия не могла установить лучшие отношения с администрацией Трампа".
Накануне комитет скупщины по территориальному планированию, транспорту, инфраструктуре и телекоммуникации одобрил закон о реконструкции здания бывшего Генштаба и направил его на утверждение парламента. Инициативу поддержали 110 из 250 парламентариев.
Против закона выступают студенты и сторонники оппозиции, которые уже несколько дней проводят у здания скупщины акцию. По их мнению, закон открывает возможности для участия в реконструкции американских инвесторов, близких к президенту Дональду Трампу.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Сербии заявили, что страна стала испытательным полигоном для НАТО
12 апреля, 09:25
В марте прошлого года, в преддверии 25-й годовщины натовских бомбардировок Югославии, зять и бывший советник Трампа Джаред Кушнер представил проекты строительства в Белграде высотных зданий на месте разрушенных Генштаба и Минобороны. Позже он уточнил, что его инвестиционная фирма Affinity Partners построит отель на месте Минобороны.
Вучич заявлял, что обсуждал этот вопрос и с Кушнером, и с Дональдом Трампом — младшим. В последнем случае речь шла о создании в будущем отеле мемориальной комнаты, посвященной бомбардировкам.
Исполнительный совет Сербской академии наук и искусств призывал снова придать комплексу зданий Генштаба и Минобороны статус объекта культурного наследия и провести конкурс проектов реконструкции.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Западные СМИ начали кампанию против Вучича, заявил посол Сербии
21 августа, 16:18
Военная операция НАТО против Югославии, проводившаяся без одобрения Совбеза ООН, продолжалась с 24 марта по 10 июня 1999 года. Поводом для нее стали утверждения западных стран о том, что власти республики якобы проводили этнические чистки в Косово и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
В ночь на 30 апреля при налете на Белград авиация НАТО разрушила телебашню на горе Авала, ретранслятор телеканала "Студио Б", здания МВД по соседству с Клиническим центром Сербии, жилой район Чубура в городском муниципалитете Врачар и Союзный секретариат народной обороны. После первого авиаудара, когда на его место прибыли экстренные службы и журналисты, альянс нанес повторный — погибли не менее трех человек, еще 40 получили ранения. С тех пор разрушенные корпуса стоят на центральной улице Кнеза Милоша прямо напротив зданий правительства и МИД.
Жертвами бомбардировок стали более 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, ущерб оценивается в 100 миллиардов долларов. Кроме того, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, что привело к росту онкологических заболеваний.
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Посол США надеется, что сербы "забудут обиду" на бомбардировки НАТО
24 марта 2023, 14:23
 
В мире, Сербия, Белград (город), США, Дональд Трамп, Александр Вучич, Джаред Кушнер, НАТО, ООН
 
 
