ВСУ обстреляли запорожскую Каменку-Днепровскую
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:34 05.11.2025 (обновлено: 22:43 05.11.2025)
ВСУ обстреляли запорожскую Каменку-Днепровскую
ВСУ обстреляли запорожскую Каменку-Днепровскую
ВСУ обстреляли запорожскую Каменку-Днепровскую

ВСУ обстреляли запорожскую Каменку-Днепровскую, погибла женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. При обстреле Каменки-Днепровской в Запорожской области погиб житель, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«
"Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее 20 взрывов. К сожалению, погибла женщина 1950 года рождения", — написал он в Telegram-канале.
Машина скорой помощи
После атаки дрона ВСУ в Белгородской области погиб водитель
Вчера, 18:21
Из-за атаки в городе нарушилось электроснабжение, без электричества осталось более тысячи абонентов. Опасность повторных ударов сохраняется.
Украинские боевики ежедневно обстреливают новые и приграничные регионы и бьют по гражданской инфраструктуре. Накануне они атаковали многоквартирный жилой дом в Свердловске в ЛНР, пострадал мужчина.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
