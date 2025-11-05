https://ria.ru/20251105/vsu-2053038639.html
ВСУ обстреляли запорожскую Каменку-Днепровскую
ВСУ обстреляли запорожскую Каменку-Днепровскую
При обстреле Каменки-Днепровской в Запорожской области погиб житель, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 05.11.2025
запорожская область
