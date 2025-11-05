ВСУ обстреляли запорожскую Каменку-Днепровскую

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. При обстреле Каменки-Днепровской в Запорожской области погиб житель, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Из-за атаки в городе нарушилось электроснабжение, без электричества осталось более тысячи абонентов. Опасность повторных ударов сохраняется.

ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.