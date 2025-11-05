https://ria.ru/20251105/vsu-2052940053.html
ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, сообщило в среду РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:23:00+03:00
2025-11-05T12:23:00+03:00
2025-11-05T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045779733_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_46a6d737c85db6a6d1e76818efec6490.jpg
https://ria.ru/20251105/svo-2052939228.html
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045779733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_51fd837f16b263a73407feb29ab2d25b.jpg
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
