ВСУ отправляют новичков под удары артиллерии на Сумском направлении

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ВСУ столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава 71-й егерской бригады на сумском направлении, приходящих из учебных центров новобранцев сразу же отправляют на передовые позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.