ВСУ отправляют новичков под удары артиллерии на Сумском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:38 05.11.2025 (обновлено: 08:55 05.11.2025)
ВСУ отправляют новичков под удары артиллерии на Сумском направлении
ВСУ отправляют новичков под удары артиллерии на Сумском направлении
ВСУ столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава 71-й егерской бригады на сумском направлении, приходящих из учебных центров новобранцев сразу же... РИА Новости, 05.11.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
сумская область
россия
украина
сумская область
россия
вооруженные силы украины, украина, сумская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Сумская область, Россия
ВСУ отправляют новичков под удары артиллерии на Сумском направлении

ВСУ столкнулись с нехваткой личного состава в 71-й егерской бригаде

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ВСУ столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава 71-й егерской бригады на сумском направлении, приходящих из учебных центров новобранцев сразу же отправляют на передовые позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ катастрофическая нехватка личного состава на позициях. Личный состав, приходящий в бригаду из учебных центров, на следующий же день отправляется на передовые позиции под удары ФАБов (фугасных авиабомб – ред.) и артиллерии", - сказал собеседник агентства.
ВСУ селятся в домах мирных жителей Сум, чтобы избежать ударов ВС России
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаСумская областьРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала