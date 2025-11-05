ВСУ селятся в домах мирных жителей Сум, чтобы избежать ударов ВС России

КУРСК, 5 ноя - РИА Новости. ВСУ селятся в домах мирных жителей и живут вместе с ними в Сумах и в ряде населенных пунктов Сумской области, чтобы избежать ударов ВС РФ, заявил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат" с позывным "Аид".