ВСУ селятся в домах мирных жителей Сум, чтобы избежать ударов ВС России

КУРСК, 5 ноя - РИА Новости. ВСУ селятся в домах мирных жителей и живут вместе с ними в Сумах и в ряде населенных пунктов Сумской области, чтобы избежать ударов ВС РФ, заявил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат" с позывным "Аид".
"Конечно, мирных жителей мы наблюдаем (в Сумской области - ред.), противник их умышленно не эвакуирует. Гражданское население Украины выполняет роль живого щита. Они (ВСУ - ред.) живут в домах с гражданскими вместе, знают, что мы туда не ударим, и спокойно этим пользуются. В Хотени (поселок в Сумской области - ред.) поголовно вперемешку гражданские с военными. В самих Сумах гражданские с военными (живут - ред.), перед Сумами агломерация - все гражданские с военными живут, то есть они делают все, чтобы мы не били по скоплениям военных, а для этого надо жить с гражданскими. Нам приходится выбирать другие цели для работы", - рассказал "Аид".
22 июня 2022, 17:18