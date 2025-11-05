Рейтинг@Mail.ru
Командиры в ВСУ взяли с минометчиков взятку, но не выполнили обещания
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:47 05.11.2025
Командиры в ВСУ взяли с минометчиков взятку, но не выполнили обещания
Командиры в ВСУ взяли с минометчиков взятку, но не выполнили обещания
Группа украинских миномётчиков заплатила командирам взятку, чтобы их не отправили на задание - командование взяло деньги, а группу все равно отправили на... РИА Новости, 05.11.2025
вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Командиры в ВСУ взяли с минометчиков взятку, но не выполнили обещания

Минометчики ВСУ дали взятку командирам, но все равно отправились на передовую

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Группа украинских миномётчиков заплатила командирам взятку, чтобы их не отправили на задание - командование взяло деньги, а группу все равно отправили на передовую, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, ныне боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Лютик".
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с киевским режимом.
"В моей бригаде было несколько случаев. Когда группа миномётчиков отказалась идти на задачу, им назвали сумму, они отдали. Но через три дня их всё равно отправили на позиции, где они и погибли. Минимум по сотке (тысяч - ред.) гривен (около 193 тысяч рублей - ред.)", — рассказал он.
По словам бойца, случаи вымогательства и коррупции в украинской армии были системными, а командиры часто зарабатывали на подчинённых - обещали им безопасность, но нарушали договорённости.
