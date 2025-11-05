Командиры в ВСУ взяли с минометчиков взятку, но не выполнили обещания

ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Группа украинских миномётчиков заплатила командирам взятку, чтобы их не отправили на задание - командование взяло деньги, а группу все равно отправили на передовую, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, ныне боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Лютик".

"В моей бригаде было несколько случаев. Когда группа миномётчиков отказалась идти на задачу, им назвали сумму, они отдали. Но через три дня их всё равно отправили на позиции, где они и погибли. Минимум по сотке (тысяч - ред.) гривен (около 193 тысяч рублей - ред.)", — рассказал он.