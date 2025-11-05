https://ria.ru/20251105/vrio-2052963256.html
Представление врио губернатора Тверской области планируется на четверг
Представление врио губернатора Тверской области планируется на четверг - РИА Новости, 05.11.2025
Представление врио губернатора Тверской области планируется на четверг
Официальное представление врио губернатора Тверской области Виталия Королева планируется на четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства области. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T13:52:00+03:00
2025-11-05T13:52:00+03:00
2025-11-05T13:52:00+03:00
политика
россия
виталий королев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052909550_175:0:2223:1152_1920x0_80_0_0_8be14e6175e0ee9cfad6e101cda59e43.jpg
https://ria.ru/20251105/zamglavy-2052896485.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052909550_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f6a29608ee5b1e1a546525cbc9e206a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, виталий королев, владимир путин
Политика, Россия, Виталий Королев, Владимир Путин
Представление врио губернатора Тверской области планируется на четверг
Представление врио губернатора Тверской области Королева планируется на четверг