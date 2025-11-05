Рейтинг@Mail.ru
Представление врио губернатора Тверской области планируется на четверг
13:52 05.11.2025
Представление врио губернатора Тверской области планируется на четверг
Представление врио губернатора Тверской области планируется на четверг - РИА Новости, 05.11.2025
Представление врио губернатора Тверской области планируется на четверг
Официальное представление врио губернатора Тверской области Виталия Королева планируется на четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства области. РИА Новости, 05.11.2025
Представление врио губернатора Тверской области планируется на четверг

Представление врио губернатора Тверской области Королева планируется на четверг

Виталий Королев
Виталий Королев
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Виталий Королев. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Официальное представление врио губернатора Тверской области Виталия Королева планируется на четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства области.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении врио губернатора Тверской области Королева, занимавшего пост заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы.
"Завтра планируется представление врио (губернатора - ред.)", - сообщили в пресс-службе.
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Королев назвал приоритеты работы в Тверской области
Вчера, 09:18
 
