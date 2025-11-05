Владимир Винокуров: у главы британской MI-6 Метревели советские корни

Пятого ноября Россия отмечает профессиональный праздник – День военного разведчика. Профессия эта окутана тайнами, различными фантазиями и даже домыслами, и тому есть причины: работа разведчика должна быть незаметной, продуктивной и поэтому секретной. К 107-й годовщине образования Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России (ГРУ ГШ ВС РФ) о некоторых аспектах деятельности военной разведки в интервью руководителю профильной редакции РИА Новости Сергею Сафронову рассказал руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, профессор Дипломатической академии МИД РФ, ветеран ГРУ Владимир Винокуров.

– Какой вклад вносит военная разведка в разрешение украинского кризиса?

– Роль военной разведки России в разрешении украинского кризиса невозможно переоценить. Сегодня в этих целях используются все силы и средства, которые имеются в распоряжении ГРУ ГШ ВС РФ, начиная с разведки на основе открытых источников – OSINT (Open Source Intelligence) и заканчивая TECHINT (Technical Intelligence) – добыванием разведывательных сведений с помощью современных оперативно-технических средств разведки, включая космические.

– Изменились ли приоритеты в работе ГРУ в связи с тем, что в поддержании киевского режима наибольшую активность сегодня проявляют страны Европы?

– Безусловно. Сегодня лидеры некоторых европейских государств, НАТО и Евросоюз в стремлении избежать последствий за свою позорную поддержку киевского режима сделали ставку на втягивание в столкновение с Россией не только своих стран, но и Соединенных Штатов Америки. Для этого используются самые недобросовестные приемы, одним из которых является обвинение нашей страны в нарушении воздушного пространства европейских государств дронами и авиацией. Об этом, в частности, хорошо свидетельствуют заявления премьер-министра Эстонии Кристена Михала о применении четвертой статьи устава НАТО о консультации с союзниками из-за якобы вторжения трех российских МиГ-31 в воздушное пространство страны 19 сентября. В связи с этим характерно также высказывание предшественницы на этом посту, а ныне – главы евродипломатии Каи Каллас, назвавшей инцидент "чрезвычайно опасной провокацией" и попыткой "испытать решимость Запада". Более того, подводя итоги встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге 20 октября, Кая Каллас заявила, что Евросоюз выступает против любых мирных инициатив, которые предполагают признание Украиной утраты своих территорий. При этом она подчеркнула, что Брюссель не считает допустимым вариант, при котором Киев должен отдавать какие-либо земли России. По ее словам, вопрос не только в том, сможет ли Украина вернуть утраченные территории, но и в том, готова ли она признать эти регионы частью другой страны. Кроме того, со стороны отдельных военачальников Североатлантического альянса раздаются призывы о решении проблемы двух крупнейших российских "непотопляемых авианосцев" – Крыма и Калининграда, которые с их легкой руки названы дополнительно "занозой в боку" у НАТО.

Как заявил 20 октября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, "единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям вскормленные структурами Сороса "макроны" и "мерцы", не говоря уже о всяких "каллас" – это русофобия и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией". То есть фактически речь идет о смещении акцента разведывательных усилий ГРУ ГШ на европейский театр военных действий (ТВД), который из-за недальновидной политики европейских лидеров может стать плацдармом для развязывания войны против Российской Федерации.

– Почему несмотря на замечание президента России Владимира Путина в документах Генштаба вместо аббревиатуры ГРУ до сих используется ГУ ГШ РФ?

– Думаю, чаще – из-за скромности, реже – из-за излишней конспиративности. Второго ноября 2018 года, на праздновании 100-летия образования ГРУ (кстати, эта аббревиатура всегда использовалась для обозначения российской военной разведки за рубежом) президент России предложил восстановить название "Главное разведывательное управление". Этим мы и должны руководствоваться в своей профессиональной и общественной жизни.

– Какими навыками и способностями надо обладать, чтобы стать военным разведчиком? Где этому учат? Какие иностранные языки сейчас наиболее востребованы в программе обучения военных разведчиков?

– Прежде всего нужно осознание принадлежности, отождествление личности с представителями профессии разведчика по параметрам, которые вкупе образуют набор необходимых и достаточных дескрипторов данной профессии. К ним относятся личные характеристики и профессиональные способности: это коммуникабельность, организованность и ответственность, высокий уровень самоконтроля, выдержка, логическое мышление, аналитические способности, хорошая память, высокий интеллектуальный уровень, широкий кругозор, знание минимум двух иностранных языков и страны предназначения, постоянная работа над собой, стремление к саморазвитию, умение быстро ориентироваться в ситуации и адаптироваться к любой обстановке, а также умение располагать к себе людей и создавать себе такое положение в обществе страны пребывания, которое дает возможность оказывать влияние на людей, представляющих интерес для разведки. Перечисленным качествам, способностям и компетенциям учат в высших учебных заведениях закрытого типа, поэтому возможность перечислить их исключается. Иностранные языки в них, согласно требованиям Высших курсов иностранных языков (ВКИЯ) министерства иностранных дел России, изучают на оперативном уровне (словарный запас – 4 250 слов, способность вести беседу с носителем языка на любую тему); в соответствии с системой уровней владения иностранным языком, используемой в Европе (Common European Framework of Reference, CEFR) – это уровень профессионального владения C1. В первую очередь изучаются иностранные языки, которые нужны, как говорят в дипломатии, на "поле боя".

– Существует ли конкуренция между Главным разведывательным управлением и Службой внешней разведки при информировании высшего руководства страны об угрозах безопасности на внешнем периметре России?

– Никакой конкуренции между двумя указанными службами нет, поскольку каждая из них занимает свою нишу в вопросах обеспечения разведывательной информацией военно-политического руководства страны. Согласно статье 11 закона Российской Федерации "О внешней разведке" 1996 года Главное разведывательное управление ГРУ ГШ ВС РФ относится к органам внешней разведки министерства обороны России и в этом качестве решает следующие задачи: первое – добывает и обрабатывает информацию о затрагивающих жизненно важные интересы Российской Федерации реальных и потенциальных возможностях, действиях, планах и намерениях иностранных государств, организаций и лиц; второе – оказывает содействие в реализации мер, осуществляемых государством в интересах обеспечения безопасности России. В интересах решения указанных задач ГРУ обеспечивает президента Российской Федерации, Федеральное Собрание и правительство России разведывательной информацией, необходимой им для принятия решений в политической, экономической, оборонной, научно-технической и экологической областях, создавая тем самым условия, способствующие успешной реализации политики Российской Федерации в области безопасности.

– Среди посвященных людей центр СВР в Ясенево называют "Лес", а центр ГРУ как называют? "Аквариум"?

– А на жаргоне российских дипломатов министерство иностранных дел называют "Высоткой". Таковы реалии корпоративной жизни, они никак не мешают успешной деятельности двух важнейших средств внешней политики – дипломатии и внешней разведки.

– Есть ли женщины среди оперативных работников ГРУ? Если есть, то какие черты женского характера ценятся большего всего в работе?

– Нет, женщин среди оперативных работников ГРУ нет. Это не тот случай, когда новым руководителем британской MI-6 по решению премьер-министра Великобритании Кира Стармера от 15 июня стала Блейз Метревели. Первого октября она сменила ушедшего в отставку Ричарда Мура, став первой женщиной-руководителем британской внешней разведки. Для информации – у нее советские корни: ее отец Константин Добровольский родился на Украине в годы Великой Отечественной войны, и в Англию его вывезли родители.

– Какова причина изменения эмблемы ГРУ: вместо летучей мыши теперь красная гвоздика?

– Летучая мышь, которая "мало шумит, но все слышит", еще с советского времени была символом военной разведки до 2002 года, когда была заменена на новую эмблему – "гвоздику с гренадами". Принято считать, что она означает стойкость, преданность, решимость и непреклонность, стремление к достижению поставленных целей. Присутствующая на эмблеме трехпламенная гренада исторически означает, что речь идет о наиболее подготовленных военнослужащих элитных подразделений.

– В каких случаях руководство Генштаба использует подразделения спецназа ГРУ? Можно ли их использовать за рубежом?

– По понятным причинам хотел бы воздержаться от ответа на данный вопрос.

– Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом Стеклов, есть ли в новом руководстве альянса подобные деятели, которые связаны с нашей разведкой?