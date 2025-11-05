Рейтинг@Mail.ru
В ВФЛА сообщили о работе по возвращению россиян на международную арену
05.11.2025
В ВФЛА сообщили о работе по возвращению россиян на международную арену
2025
Новости
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Борис Ходоровский. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ведет работу по возвращению российских легкоатлетов на международную арену, заявил РИА Новости исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.
Российские атлеты не допущены Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) до международных стартов даже в нейтральном статусе.
"Мы ведем работу по возвращению российских легкоатлетов на международную арену, но переписка с World Athletics и президентом федерации Себастьяном Коу носит сугубо конфиденциальный характер, - заявил Ярышевский на полях форума "Россия – спортивная держава". – Какие-то заявления делать рано, но общение идет".
