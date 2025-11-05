США уклонились от ответа на вопрос о ядерных испытаниях, заявил Нарышкин

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Белый дом и Госдеп уклонились от прямого ответа на запрос российских дипломатов о том, готовятся ли США к проведению ядерных испытаний, заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.