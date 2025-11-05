Рейтинг@Mail.ru
США уклонились от ответа на вопрос о ядерных испытаниях, заявил Нарышкин - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 05.11.2025 (обновлено: 17:35 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/usa-2053023911.html
США уклонились от ответа на вопрос о ядерных испытаниях, заявил Нарышкин
США уклонились от ответа на вопрос о ядерных испытаниях, заявил Нарышкин - РИА Новости, 05.11.2025
США уклонились от ответа на вопрос о ядерных испытаниях, заявил Нарышкин
Белый дом и Госдеп уклонились от прямого ответа на запрос российских дипломатов о том, готовятся ли США к проведению ядерных испытаний, заявил директор Службы... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T17:34:00+03:00
2025-11-05T17:35:00+03:00
в мире
сша
сергей нарышкин
государственный департамент сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_146:867:5293:3762_1920x0_80_0_0_8f9dda15b7ea1c53be6f6e023d6c3c62.jpg
https://ria.ru/20251102/putin-2052451609.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_372:0:5388:3762_1920x0_80_0_0_88f1e4dafe4e36f1d732bfc11c29ee80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сергей нарышкин, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, США, Сергей Нарышкин, Государственный департамент США, Министерство обороны США
США уклонились от ответа на вопрос о ядерных испытаниях, заявил Нарышкин

Нарышкин: власти США не ответили на вопрос о подготовке к ядерным испытаниям

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Белый дом и Госдеп уклонились от прямого ответа на запрос российских дипломатов о том, готовятся ли США к проведению ядерных испытаний, заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.
"Наши коллеги-дипломаты поинтересовались, что конкретно имелось в виду в прозвучавшем накануне заявлении относительно данных лидером Соединенных Штатов Америки указаний Пентагону о немедленном переходе к испытаниям ядерных вооружений и попросили разъяснений... На что представители Белого дома и государственного департамента США уклонились от предметной реакции и заверили, что доложат информацию наверх и свяжутся с российской стороной, если будет, мол, сочтено необходимым дать пояснения по существу поднятых российскими дипломатами вопросов", - сказал Нарышкин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Исправить нельзя: после слов Путина США на эмоциях совершили главную ошибку
2 ноября, 08:00
 
В миреСШАСергей НарышкинГосударственный департамент СШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала