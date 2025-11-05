Рейтинг@Mail.ru
Премьер Ямайки оценил ущерб от урагана "Мелисса" в треть ВВП - РИА Новости, 05.11.2025
02:50 05.11.2025
Премьер Ямайки оценил ущерб от урагана "Мелисса" в треть ВВП
Премьер Ямайки оценил ущерб от урагана "Мелисса" в треть ВВП

Премьер Ямайки: ущерб от урагана "Мелисса" составил до семи миллиардов долларов

© AP Photo / Matias DelacroixУраган "Мелисса" на Ямайке
© AP Photo / Matias Delacroix
Ураган "Мелисса" на Ямайке. Архивное фото
МЕХИКО, 5 ноя - РИА Новости. Ущерб, нанесённый Ямайке ураганом "Мелисса", составил от 6 до 7 миллиардов долларов, что эквивалентно примерно 28–32% ВВП страны за прошлый финансовый год, заявил премьер-министр Эндрю Холнесс, выступая перед парламентом, его выступление показало в своем блоге в Х издание Jamaica Gleaner.
"Исходя из сопоставимых показателей региональных стихийных бедствий, физический ущерб, нанесённый жилищному фонду, коммерческим зданиям, дорогам, объектам электроснабжения, водоснабжения и телекоммуникационной инфраструктуры, оценивается в сумму от 6 до 7 миллиардов долларов, что эквивалентно примерно 28–32% ВВП прошлого финансового года. Это серьёзный удар по нашей экономике", - сказал премьер.
Последствия урагана Мелисса на Гаити - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
На Гаити объявили траур в память о жертвах урагана "Мелисса"
3 ноября, 11:14
По словам Холнесса, власти ожидают временное замедление экономической активности, особенно в наиболее пострадавших приходах. Он отметил, что сельское хозяйство понесло серьёзный урон, а туристическая отрасль, несмотря на устойчивость, нуждается в адресной поддержке для восстановления.
Премьер предупредил, что в краткосрочной перспективе производство в стране может сократиться на 8–13%, а рост государственных расходов на ликвидацию последствий приведёт к временной приостановке действия фискальных ограничений и увеличению уровня государственного долга.
В конце октября ураган "Мелисса" высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона обрушился на Ямайку, спровоцировав наводнения, серьезные повреждения инфраструктуры и гибель людей. Кроме того, от стихии пострадали Куба, Доминиканская Республика, Гаити, а также малые островные государства Карибского бассейна. Ранее премьер Ямайки Эндрю Холнесс заявил, что число погибших в результате урагана "Мелисса" на Ямайке достигло 28.
Разрушенная в результате урагана Мелисса церковь на Ямайке. 30 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
СМИ: четыре человека погибли на Ямайке из-за урагана "Мелисса"
30 октября, 00:46
 
