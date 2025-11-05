Премьер Ямайки оценил ущерб от урагана "Мелисса" в треть ВВП

МЕХИКО, 5 ноя - РИА Новости. Ущерб, нанесённый Ямайке ураганом "Мелисса", составил от 6 до 7 миллиардов долларов, что эквивалентно примерно 28–32% ВВП страны за прошлый финансовый год, заявил премьер-министр Эндрю Холнесс, выступая перед парламентом, его выступление показало в Ущерб, нанесённый Ямайке ураганом "Мелисса", составил от 6 до 7 миллиардов долларов, что эквивалентно примерно 28–32% ВВП страны за прошлый финансовый год, заявил премьер-министр Эндрю Холнесс, выступая перед парламентом, его выступление показало в своем блоге в Х издание Jamaica Gleaner.

"Исходя из сопоставимых показателей региональных стихийных бедствий, физический ущерб, нанесённый жилищному фонду, коммерческим зданиям, дорогам, объектам электроснабжения, водоснабжения и телекоммуникационной инфраструктуры, оценивается в сумму от 6 до 7 миллиардов долларов, что эквивалентно примерно 28–32% ВВП прошлого финансового года. Это серьёзный удар по нашей экономике", - сказал премьер.

По словам Холнесса, власти ожидают временное замедление экономической активности, особенно в наиболее пострадавших приходах. Он отметил, что сельское хозяйство понесло серьёзный урон, а туристическая отрасль, несмотря на устойчивость, нуждается в адресной поддержке для восстановления.

Премьер предупредил, что в краткосрочной перспективе производство в стране может сократиться на 8–13%, а рост государственных расходов на ликвидацию последствий приведёт к временной приостановке действия фискальных ограничений и увеличению уровня государственного долга.