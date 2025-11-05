Михаил Ульянов: Запад давно уже действует по инерции

Запад давно уже действует по инерции на украинском направлении, принимая бесконечные пакеты санкций против России, эффективность таких усилий не выдерживает критики, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. О решениях Евросоюза по Украине, ситуации с электроснабжением на Запорожской атомной электростанции, а также о прекращении действия резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которое поставило точку в истории ядерной сделки с Ираном, российский дипломат рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости в Вене Светлане Берило.

— В октябре завершилось действие резолюции 2231 Совета Безопасности ООН — документа, который в 2015 году утвердил ядерную сделку с Ираном и определил механизмы международного контроля за ее выполнением. Как теперь изменится архитектура международного контроля за ядерной программой Ирана? К чему приведет отсутствие второго пункта по Ирану в повестке Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)?

— Полной картины того, как будет осуществляться международный контроль за ядерной программой Ирана, на сегодняшний день ни у кого нет. Ясно только то, что из повестки дня Совета управляющих МАГАТЭ должен уйти присутствовавший в ней с 2015 года пункт о проверке и мониторинге в Иране в свете резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. Эта резолюция, как и сама ядерная сделка, прекратила существование 18 октября. Соответственно, совет управляющих сможет обсуждать иранскую проблематику только в рамках пункта, касающегося Соглашения Ирана о гарантиях с МАГАТЭ. По всей видимости, продолжительность дискуссий сократится раза в два, но их острота, скорее всего, останется прежней. Более четкое представление о том, как будут развиваться дела, мы получим по итогам следующей сессии совета управляющих, которая состоится 19-21 ноября. Но, в любом случае, Иран, как мы понимаем, вопреки многочисленным спекуляциям на этот счет намерен сохранить свое участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

— Каковы позиции России в новых условиях: планируется ли инициировать какие-то консультации или альтернативные площадки для обсуждения иранской ядерной программы?

— Россия, разумеется, готова всемерно содействовать урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой, но, прежде чем инициировать какие-то новации, представляется необходимым внимательно осмотреться и оценить нынешнюю ситуацию. Поспешные шаги здесь неуместны.

— В чем, на ваш взгляд, состоит главная ошибка западных стран, допустивших сворачивание действия резолюции 2231? Можно ли было предотвратить этот исход?

— С марта 2022 года западные участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — Великобритания, Германия, Франция и США — допустили массу фундаментальных ошибок, которые в конечном счете завели ситуацию в тупик. Европейцы фактически отказались от переговоров по восстановлению ядерной сделки еще весной 2022 года, а через несколько месяцев их примеру последовали США. Причем произошло это в момент, когда переговоры по восстановлению СВПД вышли на финишную прямую. В дальнейшем европейцы неоднократно провоцировали обострение ситуации вокруг иранской ядерной программы в МАГАТЭ. Вносившиеся ими резолюции в силу специфики членского состава совета управляющих получали большинство голосов, но тут же провоцировали Тегеран на ответные шаги. Так происходило раз за разом. Можно сказать, что позиция западников носила и продолжает носить совершенно иррациональный характер. Примечательно, например, что идея продления резолюции 2231 первоначально исходила от европейцев, но когда Россия и Китай представили в СБ ООН соответствующий проект резолюции, западные страны заблокировали принятие этого документа. Все это крайне несолидно.

— Вы заявляли, что это результат агрессии Израиля и США против Ирана. Можно ли ожидать, что Тегеран, утратив формальные ограничения, пойдет на дальнейшие шаги в развитии своей ядерной программы?

— Пойдет ли Иран на дальнейшие шаги в развитии своей ядерной программы — покажет будущее. Это будут определять сами иранские власти. В принципе Договор о нераспространении ядерного оружия не предусматривает каких-либо жестких ограничений и запретов при том обязательном условии, что ядерная деятельность осуществляется исключительно в мирных целях и находится под эффективным контролем со стороны МАГАТЭ.

— Есть ли сейчас у России и других участников бывшей "шестерки" (Китай, Франция, Германия, Великобритания, США) понимание, каким образом выстраивать дальнейшую архитектуру взаимодействия с Ираном по вопросам нераспространения?

— Мы внимательно следим за эволюцией подходов западных участников ядерной сделки. Впечатление таково, что по состоянию на сегодняшний день у них нет четкого понимания, каким образом выстраивать дальнейшую архитектуру взаимодействия с Ираном по вопросам нераспространения. По всем признакам они пока по-прежнему склонны делать ставку на шантаж и ультиматумы. С Ираном такие методы не работают. Добиться устранения противоречий по иранскому ядерному досье можно только путем взаимоуважительного диалога на основе адекватного учета как обязательств, так и прав Тегерана по Договору о нераспространении ядерного оружия.

— Энергоснабжение Запорожской АЭС удалось восстановить после месяца работы станции на дизель-генераторах. Насколько высок риск повторения подобных инцидентов? Ведутся ли сейчас какие-то переговоры, чтобы зафиксировать более стабильные договоренности по линии электроснабжения станции?

— Действительно, удалось восстановить высоковольтную линию электропередач "Днепровская". Это серьезное достижение. Позитивную роль в этом сыграл секретариат МАГАТЭ. Хотелось бы надеяться, что впредь линии электропередач не станут объектом новых обстрелов, хотя никаких гарантий на этот счет нет. Какие-либо переговоры по обеспечению электроснабжения Запорожской АЭС на данный момент не ведутся.

— Как продвигается вопрос восстановления линии "Ферросплавная-1", которая была отключена от Запорожской АЭС еще в мае этого года?

— Что касается линии "Ферросплавная-1", то ремонтные работы на ней еще не завершены. По всем признакам это произойдет примерно в середине ноября.

— Вы неоднократно предупреждали, что накачивание Украины оружием — это игра с огнем. Каковы, по вашему мнению, возможные последствия этой политики для самой Европы в среднесрочной перспективе?

— Думается, что в конфликтной ситуации на Украине и вокруг нее Европейский союз избрал наихудшую линию поведения. Она заключается в безудержной накачке Украины оружием при фактическом блокировании политико-дипломатических усилий. Это явно проигрышная ситуация как для самой Европы, так и для Украины.

— Можно ли сказать, что Запад уже потерял контроль над тем, что происходит на украинском направлении, и теперь просто действует по инерции?

— Мне кажется, вы правы. Запад давно уже действует по инерции. Наиболее яркий пример — бесконечные пакеты санкций в отношении России, которые не срабатывают. Тем не менее, приняв один пакет, Евросоюз чуть ли не на следующий день начинает работать над другим. Эффективность таких усилий не выдерживает критики. В то же время, мне кажется, было бы преждевременно говорить, что Запад утратил контроль над тем, что происходит на украинском направлении. Западноевропейские страны, пусть и не очень эффективно, но пытаются направлять развитие событий, включая политику Киева, в избранное ими русло конфронтации с Россией.

— Ранее вы сообщили, что Запад был против разработки Конвенции о киберпреступности, но теперь ее подписали 65 стран. Позволит ли принятие новой конвенции повлиять на ситуацию в области санкций, кибератак и взаимных обвинений между государствами? И если да, то как именно?