МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал спонсирование Украины опасным для Европы. Своим мнением он поделился в соцсети X.
"Почему европейские лидеры продолжают спонсировать войну, которая рискует распространиться на европейские города?" — говорится в публикации.
Мема добавил, что вместо поисков дипломатического решения конфликта, ЕС все больше денег отбирает у налогоплательщиков и эскалирует ситуацию.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
