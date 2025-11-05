Рейтинг@Mail.ru
16:18 05.11.2025
В Финляндии сделали заявление о войне из-за Украины
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал спонсирование Украины опасным для Европы. Своим мнением он поделился в... РИА Новости, 05.11.2025
В Финляндии сделали заявление о войне из-за Украины

Политик Мема назвал спонсирование Украины опасным для Европы

CC BY 2.0 / NATO / Военнослужащий войск НАТО
Военнослужащий войск НАТО - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
CC BY 2.0 / NATO /
Военнослужащий войск НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал спонсирование Украины опасным для Европы. Своим мнением он поделился в соцсети X.

"Почему европейские лидеры продолжают спонсировать войну, которая рискует распространиться на европейские города?" — говорится в публикации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В США раскрыли, что придумал Киев для "спасения" ВСУ
Вчера, 13:11
Мема добавил, что вместо поисков дипломатического решения конфликта, ЕС все больше денег отбирает у налогоплательщиков и эскалирует ситуацию.

В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
На Западе обратились к Трампу после предложения Путина
Вчера, 11:36
 
