Норвежские политики призвали правительство поддержать Украину, пишут СМИ

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Норвежские политики призывают правительство страны использовать для поддержки Украины средства из суверенного инвестиционного фонда объемом в 1,8 триллиона евро, а также выступить в качестве поручителя Киева для выдачи кредита Евросоюза в 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов, сообщает издание Euractiv.
"Политики в богатой нефтью Норвегии давят на правительство, чтобы оно открыло суверенный инвестиционный фонд объемом в 1,8 триллиона евро для поддержки Украины и гарантии застопорившегося плана ЕС. Это было бы музыкой для ушей ЕС, чей временный... кредит на сумму 140 миллиардов евро с использованием российских активов забуксовал из-за Бельгии, которая хочет финансовых гарантий от других стран ЕС", - говорится в публикации.
Ограбление России сотрет Евросоюз в труху
14 октября, 08:00
Как отмечает Euractiv, с инициативой выступили пять политических партий Норвегии.
Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо 28 октября заявила, что Еврокомиссия по-прежнему сосредоточена на идее использования замороженных активов РФ для финансирования Украины. В Брюсселе 23 октября состоялся саммит ЕС, по итогам которого решение по российским активам было перенесено на декабрь. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его стране необходимы "конкретные и надежные" гарантии для реализации этого плана.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Она также заявила, что Москва даст гарантированный и очень болезненный ответ в случае конфискации ее замороженных активов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.