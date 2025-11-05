Рейтинг@Mail.ru
Норвежские политики призвали правительство поддержать Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 05.11.2025
Норвежские политики призвали правительство поддержать Украину, пишут СМИ
Норвежские политики призвали правительство поддержать Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2025
Норвежские политики призвали правительство поддержать Украину, пишут СМИ
Норвежские политики призывают правительство страны использовать для поддержки Украины средства из суверенного инвестиционного фонда объемом в 1,8 триллиона... РИА Новости, 05.11.2025
в мире, россия, украина, норвегия, урсула фон дер ляйен, мария захарова, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Норвегия, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, G7
Норвежские политики призвали правительство поддержать Украину, пишут СМИ

Euractiv: норвежские политики хотят помочь Киеву за счет замороженных активов РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Норвежские политики призывают правительство страны использовать для поддержки Украины средства из суверенного инвестиционного фонда объемом в 1,8 триллиона евро, а также выступить в качестве поручителя Киева для выдачи кредита Евросоюза в 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов, сообщает издание Euractiv.
"Политики в богатой нефтью Норвегии давят на правительство, чтобы оно открыло суверенный инвестиционный фонд объемом в 1,8 триллиона евро для поддержки Украины и гарантии застопорившегося плана ЕС. Это было бы музыкой для ушей ЕС, чей временный... кредит на сумму 140 миллиардов евро с использованием российских активов забуксовал из-за Бельгии, которая хочет финансовых гарантий от других стран ЕС", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Ограбление России сотрет Евросоюз в труху
14 октября, 08:00
Как отмечает Euractiv, с инициативой выступили пять политических партий Норвегии.
Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо 28 октября заявила, что Еврокомиссия по-прежнему сосредоточена на идее использования замороженных активов РФ для финансирования Украины. В Брюсселе 23 октября состоялся саммит ЕС, по итогам которого решение по российским активам было перенесено на декабрь. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его стране необходимы "конкретные и надежные" гарантии для реализации этого плана.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Она также заявила, что Москва даст гарантированный и очень болезненный ответ в случае конфискации ее замороженных активов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
ЕС разработает план использования российских активов для Киева, пишут СМИ
21 октября, 05:55
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Элиты Европы в отчаянии: Гренландия готовится отражать российскую агрессию
3 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНорвегияУрсула фон дер ЛяйенМария ЗахароваСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияG7
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
