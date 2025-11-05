Экс-глава "Укрэнерго" считает офис Зеленского причастным к делу против него

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что офис Владимира Зеленского мог скоординировать предъявление ему обвинений в мошенническом завладении средствами.
"Я не могу назвать ни одной другой институции в этой стране, кроме офиса (Зеленского – ред.), которая могла бы скоординировать и заказать таким образом это обвинение и мой переезд на некоторое время в СИЗО. (экс-министр энергетики Украины Герман – ред.) Галущенко, наверное, мог быть вдохновителем или автором этой идеи. Он мог, например, используя служебное положение, позаботиться, чтобы меня разместили там в не очень комфортной камере. Но это не могло пройти без того, чтобы об этом не знал офис (Зеленского – ред.)", - сказал Кудрицкий в интервью украинскому телеканалу "Общественное".
Он назвал дело против него политическим, причем очень плохо сфабрикованным.
Издание "Украинская правда" 28 октября сообщало о задержании Кудрицкого во Львовской области на западе Украины. Позже украинское госбюро расследований сообщило о предъявлении новых обвинений львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и задержании Кудрицкого по подозрению в "мошенническом завладении средствами "Укрэнерго". По информации ведомства, они с Гринкевичем в 2018 году присвоили 13,7 миллиона гривен (более 326 тысяч долларов) на реконструкции объектов энергосистемы. Печерский суд Киева 29 октября избрал Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (326,19 тысячи долларов). После внесения залога он вышел из СИЗО. Предъявленные ему обвинения Кудрицкий назвал абсурдными.