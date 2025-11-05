Корабли ТОФ на учении сбили ракеты условного противника

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Два больших противолодочных корабля и два корвета Тихоокеанского флота в ходе учений в Японском море отразили нападение ракет условного противника, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота ( ТОФ ) провели учение по отражению массированного воздушного ракетного удара условного противника. Ракетные стрельбы выполнялись в акватории Японского моря", - говорится в сообщении.

Отряд из больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корветов "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" отразил массированный удар крылатых ракет условного противника, отметили в пресс-службе.

Нападение условного противника имитировали одновременно "атаковавшие" практическая крылатая ракета "Москит" и несколько ракет-мишеней "Саман".