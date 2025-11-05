Рейтинг@Mail.ru
Корабли ТОФ на учении сбили ракеты условного противника - РИА Новости, 05.11.2025
05:22 05.11.2025
Корабли ТОФ на учении сбили ракеты условного противника
Корабли ТОФ на учении сбили ракеты условного противника - РИА Новости, 05.11.2025
Корабли ТОФ на учении сбили ракеты условного противника
Два больших противолодочных корабля и два корвета Тихоокеанского флота в ходе учений в Японском море отразили нападение ракет условного противника, сообщили в... РИА Новости, 05.11.2025
безопасность
японское море
тихоокеанский флот вмф россии
японское море
2025
безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Японское море, Тихоокеанский флот ВМФ России
Корабли ТОФ на учении сбили ракеты условного противника

Корабли ТОФ отразили массированный ракетный удар условного противника

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Два больших противолодочных корабля и два корвета Тихоокеанского флота в ходе учений в Японском море отразили нападение ракет условного противника, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"Корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение по отражению массированного воздушного ракетного удара условного противника. Ракетные стрельбы выполнялись в акватории Японского моря", - говорится в сообщении.
Отряд из больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корветов "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" отразил массированный удар крылатых ракет условного противника, отметили в пресс-службе.
Нападение условного противника имитировали одновременно "атаковавшие" практическая крылатая ракета "Москит" и несколько ракет-мишеней "Саман".
"Боевые расчёты отряда кораблей своевременно обнаружили воздушную атаку, произвели постановку пассивных помех РЭБ, и, осуществив захват воздушных целей, выполнили стрельбы зенитными ракетными комплексами "Редут" и "Кинжал". Все ракеты-мишени были успешно уничтожены на безопасном для отряда расстоянии", - подчеркнули в пресс-службе.
БезопасностьЯпонское мореТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
