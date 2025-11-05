https://ria.ru/20251105/ucheniya-2052877733.html
Корабли ТОФ на учении сбили ракеты условного противника
2025-11-05T05:22:00+03:00
безопасность
японское море
тихоокеанский флот вмф россии
японское море
безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии
Корабли ТОФ отразили массированный ракетный удар условного противника
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Два больших противолодочных корабля и два корвета Тихоокеанского флота в ходе учений в Японском море отразили нападение ракет условного противника, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"Корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ
) провели учение по отражению массированного воздушного ракетного удара условного противника. Ракетные стрельбы выполнялись в акватории Японского моря", - говорится в сообщении.
Отряд из больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корветов "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" отразил массированный удар крылатых ракет условного противника, отметили в пресс-службе.
Нападение условного противника имитировали одновременно "атаковавшие" практическая крылатая ракета "Москит" и несколько ракет-мишеней "Саман".
"Боевые расчёты отряда кораблей своевременно обнаружили воздушную атаку, произвели постановку пассивных помех РЭБ, и, осуществив захват воздушных целей, выполнили стрельбы зенитными ракетными комплексами "Редут" и "Кинжал". Все ракеты-мишени были успешно уничтожены на безопасном для отряда расстоянии", - подчеркнули в пресс-службе.