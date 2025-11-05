Уайт обратился в ФБР из-за возможного договорного боя

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что обратился в Федеральное бюро расследований (ФБР) из-за аномальных ставок на один из поединков в главном карде турнира UFC Vegas 110.
В рамках турнира, который прошел в ночь на 2 ноября по московскому времени в Лас-Вегасе (США, штат Невада), кубинец Ядиер Дель Валле в первом раунде победил победил удушающим приемом считавшегося фаворитом американца Айзека Дулгаряна. После поединка контракт с Дулгаряном был расторгнут.
"В тот день компания по мониторингу ставок сообщила нам об аномальной активности вокруг этого боя. Мы позвонили бойцу, его юристу и спросили, что происходит, травмирован ли он, должен ли кому-то деньги, обращался ли кто-то к нему. Парень ответил, что все хорошо, что он уничтожит соперника. Бой закончился в первом раунде его поражением удушающим приемом. Первым делом мы позвонили в ФБР, я сегодня дважды встречался с их представителями. Я не говорю, что этот парень виновен. Пока нет никаких доказательств его вины, но могу сказать, что это определенно выглядит нехорошо. Если вы попытаетесь это сделать, мы станем вашим злейшим врагом и сделаем все возможное, чтобы вы попали в тюрьму", - заявил Уайт в видео, опубликованном на YouTube-канале TMZ Sports.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР в ходе масштабной операции в 11 штатах США арестовали 34 человека, связанных с мошенничеством на ставках, а также задействованных в сети подпольных азартных игр. Среди задержанных главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Портленд Трэйл Блэйзерс" Чонси Биллапс, защитник "Майами Хит" Терри Розье и бывший игрок НБА Деймон Джонс.