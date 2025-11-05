Уайт обратился в ФБР из-за возможного договорного боя

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что обратился в Федеральное бюро расследований (ФБР) из-за аномальных ставок на один из поединков в главном карде турнира UFC Vegas 110.

В рамках турнира, который прошел в ночь на 2 ноября по московскому времени в Лас-Вегасе (США, штат Невада), кубинец Ядиер Дель Валле в первом раунде победил победил удушающим приемом считавшегося фаворитом американца Айзека Дулгаряна. После поединка контракт с Дулгаряном был расторгнут.