В Турции продолжаются поиски пропавшей россиянки, сообщил источник

СТАМБУЛ, 5 ноя – РИА Новости. Турецкие правоохранительные органы продолжают в среду поиски пропавшей в провинции Анталья россиянки, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"По информации компетентных служб, поиски россиянки продолжаются", - сообщил источник.
Telegram-канал "Осторожно, новости" ранее сообщил, что 41-летняя жительница Санкт-Петербурга заселилась в отель Royal Atlantis Spa & Resort в Анталье, а 31 октября женщина исчезла, оставив 12-летнего сына в гостинице. Ситуация находится на контроле генконсульства, оно поддерживает контакт с родственниками россиянки и местными органами, сообщили во вторник РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье. Сын гражданки РФ был отправлен на родину при содействии генконсульства и турецкой стороны.
