Рейтинг@Mail.ru
В Турции продолжаются поиски пропавшей россиянки, сообщил источник - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 05.11.2025 (обновлено: 13:14 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/turtsija-2052952239.html
В Турции продолжаются поиски пропавшей россиянки, сообщил источник
В Турции продолжаются поиски пропавшей россиянки, сообщил источник - РИА Новости, 05.11.2025
В Турции продолжаются поиски пропавшей россиянки, сообщил источник
Турецкие правоохранительные органы продолжают в среду поиски пропавшей в провинции Анталья россиянки, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T13:13:00+03:00
2025-11-05T13:14:00+03:00
анталья (провинция)
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922656724_0:315:3072:2042_1920x0_80_0_0_2173584b21f6359057e1aa0f416b07c1.jpg
https://ria.ru/20241015/sledstvie--1978235957.html
анталья (провинция)
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922656724_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_ba539c220c78515f98c0c8aa9c9a7a30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анталья (провинция), россия, санкт-петербург
Анталья (провинция), Россия, Санкт-Петербург
В Турции продолжаются поиски пропавшей россиянки, сообщил источник

В Турции продолжаются поиски пропавшей в провинции Анталья россиянки

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 5 ноя – РИА Новости. Турецкие правоохранительные органы продолжают в среду поиски пропавшей в провинции Анталья россиянки, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"По информации компетентных служб, поиски россиянки продолжаются", - сообщил источник.
Telegram-канал "Осторожно, новости" ранее сообщил, что 41-летняя жительница Санкт-Петербурга заселилась в отель Royal Atlantis Spa & Resort в Анталье, а 31 октября женщина исчезла, оставив 12-летнего сына в гостинице. Ситуация находится на контроле генконсульства, оно поддерживает контакт с родственниками россиянки и местными органами, сообщили во вторник РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье. Сын гражданки РФ был отправлен на родину при содействии генконсульства и турецкой стороны.
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
В Турции начали следствие после обнаружения тела пропавшей россиянки
15 октября 2024, 22:56
 
Анталья (провинция)РоссияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала