Джокович пока не решил, участвовать ли в итоговом турнире АТР - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Теннис
 
11:24 05.11.2025
Джокович пока не решил, участвовать ли в итоговом турнире АТР
Джокович пока не решил, участвовать ли в итоговом турнире АТР
Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что пока не принял решение о своем участии в итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов...
теннис
спорт
атр
новак джокович
карлос алькарас
янник синнер
спорт, атр, новак джокович, карлос алькарас, янник синнер
Теннис, Спорт, АТР, Новак Джокович, Карлос Алькарас, Янник Синнер
Джокович пока не решил, участвовать ли в итоговом турнире АТР

Джокович пока не принял решение об участии в итоговом турнире АТР

Новак Джокович
Новак Джокович. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что пока не принял решение о своем участии в итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги ранее заявил, что сербский теннисист обязательно выступит на соревнованиях, которые пройдут в Турине с 9 по 16 ноября. Во вторник Джокович вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Афинах, призовой фонд которого превышает 765 тысяч долларов. Ранее серб снялся с заключительного в 2025 году "Мастерса", который прошел в Париже.
"Не знаю, откуда он взял эту информацию. Точно не от меня или моей команды. Я приму решение по окончании турнира в Афинах", - цитирует Джоковича Punto de Break.
Помимо Джоковича, на итоговый турнир отобрались испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, немец Александр Зверев, американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и австралиец Алекс де Минаур.
Даниил Медведев
Медведев обошел Хачанова в рейтинге АТР
27 октября, 08:48
 
Теннис Спорт АТР Новак Джокович Карлос Алькарас Янник Синнер
 
