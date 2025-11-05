Джокович пока не решил, участвовать ли в итоговом турнире АТР

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что пока не принял решение о своем участии в итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

"Не знаю, откуда он взял эту информацию. Точно не от меня или моей команды. Я приму решение по окончании турнира в Афинах", - цитирует Джоковича Punto de Break.