Джокович пока не решил, участвовать ли в итоговом турнире АТР

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что пока не принял решение о своем участии в итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги ранее заявил, что сербский теннисист обязательно выступит на соревнованиях, которые пройдут в Турине с 9 по 16 ноября. Во вторник Джокович вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Афинах, призовой фонд которого превышает 765 тысяч долларов. Ранее серб снялся с заключительного в 2025 году "Мастерса", который прошел в Париже.
"Не знаю, откуда он взял эту информацию. Точно не от меня или моей команды. Я приму решение по окончании турнира в Афинах", - цитирует Джоковича Punto de Break.
Помимо Джоковича, на итоговый турнир отобрались испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, немец Александр Зверев, американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и австралиец Алекс де Минаур.
