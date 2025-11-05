Секретари Совбезов стран СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Секретари советов безопасности стран СНГ возложили венок и цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Военнослужащие почетного караула вынесли венок из алых роз, обрамленных еловым лапником, и установили его перед Вечным огнем. Представители делегации под аккомпанемент военного оркестра прошли к постаменту. Преклонив колено, каждый из них возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.