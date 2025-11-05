https://ria.ru/20251105/tsska-2053066726.html
ЦСКА поместил канадского вратаря в список отказов
Московский ЦСКА поместил канадского вратаря Спенсера Мартина в список отказов, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 05.11.2025
