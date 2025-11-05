Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА поместил канадского вратаря в список отказов
Хоккей
Хоккей
 
21:37 05.11.2025 (обновлено: 21:43 05.11.2025)
ЦСКА поместил канадского вратаря в список отказов
Московский ЦСКА поместил канадского вратаря Спенсера Мартина в список отказов, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Спенсер Мартин
Спенсер Мартин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Московский ЦСКА поместил канадского вратаря Спенсера Мартина в список отказов, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Спортсмен стал игроком ЦСКА в июле, его контракт был рассчитан на два года. В текущем сезоне 30-летний голкипер провел 14 матчей, 5 из которых завершились победой ЦСКА. В активе Мартина два шатаута и 90,5% отраженных бросков.
Ранее ЦСКА приобрел у "Салавата Юлаева" вратаря Александра Самонова.
В сезоне-2024/25 вратарь выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за фарм-клуб "Каролины Харрикейнз" "Чикаго Вулвз", где в 33 играх одержал 20 побед. В 2013 году Мартин стал чемпионом мира в составе юниорской сборной Канады. В том же году он был выбран "Колорадо Эвеланш" под общим 63-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В НХЛ канадец провел 66 матчей и одержал 24 победы, выступая за "Колорадо", "Ванкувер Кэнакс", "Коламбус Блю Джекетс" и "Каролину".
ЦСКА с 22 очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Московская команда проиграла три последних матча в КХЛ.
