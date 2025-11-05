Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что билеты на ЧМ-2026 продаются рекордными темпами - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
23:09 05.11.2025
Трамп заявил, что билеты на ЧМ-2026 продаются рекордными темпами
Трамп заявил, что билеты на ЧМ-2026 продаются рекордными темпами
Президент США Дональд Трамп заявил, что билеты на чемпионат мира по футболу 2026 года продаются рекордными темпами.
2025
Трамп заявил, что билеты на ЧМ-2026 продаются рекордными темпами

Трамп: билеты на ЧМ-2026 по футболу продаются рекордными темпами

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МАЙАМИ (США), 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что билеты на чемпионат мира по футболу 2026 года продаются рекордными темпами.
"Могу лишь сказать, что билеты продаются в таком количестве и такими рекордными темпами, каких еще никогда не было", - сказал Трамп в ходе выступления на Американском бизнес-форуме.
Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир в США, Канаде и Мексике будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
ФИФА: Трамп вправе определять, какие города безопасны для ЧМ-2026
