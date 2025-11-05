Рейтинг@Mail.ru
Трамп надеется выработать план денуклеаризации для США, России и Китая
05.11.2025
Трамп надеется выработать план денуклеаризации для США, России и Китая
Трамп надеется выработать план денуклеаризации для США, России и Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется выработать план денуклеаризации для США, России и КНР. РИА Новости, 05.11.2025
в мире
сша
россия
китай
дональд трамп
сша
россия
китай
в мире, сша, россия, китай, дональд трамп
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп
Трамп надеется выработать план денуклеаризации для США, России и Китая

Трамп: будем работать над планом по денуклеаризации для США, России и Китая

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МАЙАМИ (США), 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется выработать план денуклеаризации для США, России и КНР.
"И, возможно, мы будем работать над планом план по денуклеаризации нас троих (РФ, КНР, США - ред.). Посмотрим, сработает ли это", - сказал Трамп в своем выступлении на Американском бизнес-форуме.
Трамп заявил, что США обладают наибольшей ядерной мощью в мире
Трамп заявил, что США обладают наибольшей ядерной мощью в мире
В миреСШАРоссияКитайДональд Трамп
 
 
