Трамп прокомментировал победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
Трамп прокомментировал победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка - РИА Новости, 05.11.2025
Трамп прокомментировал победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
Президент США Дональд Трамп назвал победу социалиста Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка потерей части суверенитета США, но пообещал с этим "разобраться". РИА Новости, 05.11.2025
Трамп прокомментировал победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
Трамп назвал победу Мамдани как мэра Нью-Йорка потерей части суверенитета США