22:09 05.11.2025 (обновлено: 22:10 05.11.2025)
Трамп заявил, что США стали самой горячей страной мира

Трамп: за год США стали самой горячей страной мира

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МАЙАМИ (штат Флорида), 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в годовщину победы на президентских выборах заявил, что за год США превратились из мертвой в самую горячую страну мира.
"Еще год назад мы были мертвой страной. Теперь мы страна, которая считается самой горячей страной в мире", - сказал Трамп в своем выступлении на Американском бизнес-форуме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Трамп пообещал США экономический бум после рекордного шатдауна
Вчера, 16:44
 
