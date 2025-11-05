https://ria.ru/20251105/tramp-2053070559.html
Трамп заявил, что США стали самой горячей страной мира
Президент США Дональд Трамп в годовщину победы на президентских выборах заявил, что за год США превратились из мертвой в самую горячую страну мира. РИА Новости, 05.11.2025
Трамп: за год США стали самой горячей страной мира