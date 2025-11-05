https://ria.ru/20251105/tennis-2052993505.html
Медведев вышел из депрессии, сообщил Тарпищев
Медведев вышел из депрессии, сообщил Тарпищев - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Медведев вышел из депрессии, сообщил Тарпищев
Российский теннисист Даниил Медведев вышел из депрессии и почти в порядке, сказал РИА Новости президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев на форуме... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T16:13:00+03:00
2025-11-05T16:13:00+03:00
2025-11-05T16:17:00+03:00
теннис
спорт
россия
алма-ата
шанхай
шамиль тарпищев
даниил медведев
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900495417_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_ce6c2fb4584f7a60a537f9130edb9718.jpg
/20250203/rublev-1997190611.html
россия
алма-ата
шанхай
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900495417_0:0:1822:1366_1920x0_80_0_0_5465e7f15247c37037e4d65262b8ef0d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, алма-ата, шанхай, шамиль тарпищев, даниил медведев, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Россия, Алма-Ата, Шанхай, Шамиль Тарпищев, Даниил Медведев, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Медведев вышел из депрессии, сообщил Тарпищев
Тарпищев: Медведев вышел из депрессии и почти в порядке