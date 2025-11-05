Рейтинг@Mail.ru
Медведев вышел из депрессии, сообщил Тарпищев
Теннис
 
16:13 05.11.2025
Медведев вышел из депрессии, сообщил Тарпищев
Медведев вышел из депрессии, сообщил Тарпищев - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Медведев вышел из депрессии, сообщил Тарпищев
Российский теннисист Даниил Медведев вышел из депрессии и почти в порядке, сказал РИА Новости президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев на форуме... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
теннис
спорт
россия
алма-ата
шанхай
шамиль тарпищев
даниил медведев
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
россия
алма-ата
шанхай
спорт, россия, алма-ата, шанхай, шамиль тарпищев, даниил медведев, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Россия, Алма-Ата, Шанхай, Шамиль Тарпищев, Даниил Медведев, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Медведев вышел из депрессии, сообщил Тарпищев

Тарпищев: Медведев вышел из депрессии и почти в порядке

© Фото : Пресс-служба China OpenРоссийский теннисист Даниил Медведев
Российский теннисист Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : Пресс-служба China Open
Российский теннисист Даниил Медведев. Архивное фото
Читать в
Дзен
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский теннисист Даниил Медведев вышел из депрессии и почти в порядке, сказал РИА Новости президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев на форуме "Россия - спортивная держава".
Медведев в этом сезоне впервые с 2018 года не смог отобраться на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В октябре Медведев завоевал первый титул в сезоне, победив на турнире категории ATP 250 в Алма-Ате.
«
"Одно могу сказать точно: он вышел из депрессии, сейчас играет гораздо лучше, чем раньше. В полуфинале в Шанхае ему буквально одного очка не хватило до победы. Так что, я бы сказал, он почти в порядке", - сказал Тарпищев.
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Рублев опубликовал жуткое видео о последствиях депрессии
3 февраля, 21:48
 
Теннис
 
