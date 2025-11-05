Tekta Group открывает продажи второй очереди ЖК Премиум-квартала ERA

МОСКВА, 5 ноя – пресс-служба компании Tekta Group. Компания Tekta Group объявляет о старте продаж второй очереди Компания Tekta Group объявляет о старте продаж второй очереди ЖК Премиум-квартала ERA (ЭРА) на Дербеневской улице, по соседству с респектабельным Замоскворечьем. Уникальное расположение квартала сочетает близость к центру столицы и спокойствие набережной Москвы-реки: всего 4 минуты на автомобиле до Садового кольца и 20 минут пешком до ландшафтного парка на Павелецкой площади.

В состав второй очереди квартала входят три башни, в том числе архитектурная доминанта проекта. Ее высота достигает 52 этажей, а ступенчатый абрис с плавным подъемом к вершине формирует выразительный архитектурный ритм и отражает эстетику ар-деко в современной интерпретации. Рядом расположены два корпуса высотой 43 и 37 этажей, поддерживающие композиционное равновесие. Все башни украсят растительные орнаменты и фантазийные геометрические паттерны. Первый этаж на уровне пешеходов будет оформлен натуральным камнем под светлый мрамор с изящной вертикальной ребристой текстурой. Между первым и вторым этажами фасад украсит декоративный пояс из фибробетонных плит с рисунком, создающим игру света и тени. Выше, на 2-7 этаже, корпуса будут облицованы светлым керамогранитом. А вставки из алюминиевых панелей придадут композиции благородный блеск.

© Фото : Tekta Group ЖК Премиум-квартал ERA © Фото : Tekta Group ЖК Премиум-квартал ERA

Всего во второй очереди запроектировано 1 190 квартир. В продаже представлены лоты от студий площадью от 26 квадратных метров до просторных резиденций в 250 квадратных метров, которые предлагаются в вариантах без отделки и с предчистовой отделкой. В том числе запроектированы редкие форматы квартир: с двумя мастер-спальнями с собственными гардеробными и ванными комнатами, просторными кухнями-гостиными, а также квартиры с одной и двумя террасами, французскими балконами и арочными окнами, которые формируют узнаваемый облик фасадов. Высота потолков в квартирах на типовых этажах варьируется от 3,15 до 3,3 метра, наполняя пространство естественным светом. Все соседние лоты можно объединить и увеличить жилое пространство вплоть до целого этажа.

"Во второй очереди проекта мы сделали акцент на эксклюзивные форматы квартир, которые являются воплощением мечты о роскошной жизни в центре столицы. Резиденции TopFloor (высокий этаж) на верхних этажах с потолками до 4,4 метра и двухуровневые Double Floor (двойной этаж) с приватными террасами задают новую планку премиального жилья. Особую ценность квартирам в ЖК ERA придают захватывающие виды из окон. Величественные силуэты столичных небоскребов, панорамы на исторический центр Москвы и волшебные закаты над рекой подарят будущим резидентам особые, незабываемые мгновения", – отметила коммерческий директор Tekta Group Елизавета Севастьянова.

Подземный паркинг в проекте включает в себя 728 машино-мест, из которых 285 относятся ко второй очереди. Для удобного хранения крупногабаритных и сезонных вещей здесь же запроектировано 67 индивидуальных кладовых помещений. Владельцы машино-мест во второй очереди также смогут пользоваться автомойкой на три поста и зонами подкачки шин, расположенными в первой очереди, а также зарядками для электрокаров, которые предусмотрены в обеих очередях проекта.

На первых этажах башен разместятся коммерческие помещения общей площадью 1 690 квадратных метров. Впоследствии здесь откроются магазины, кофейни, салоны красоты и другие современные пространства для повседневных дел, которые будут поддерживать городской ритм жизни резидентов и делать ее еще комфортнее. Для малышей в составе второй очереди предусмотрено два помещения под детские образовательные центры общей площадью 1 129 квадратных метров.

Входные группы, чей дизайн был разработан бюро HAAST (Хааст), отличаются просторной площадью до 343 квадратных метров и высокими потолками до 8,8 метра. В каждой входной группе располагается зона ресепшн с помещением для консьержа и комнатой с умными почтовыми ящиками, лаунж-пространство с мягкой мебелью, живыми деревьями и кофезоной. Уютную атмосферу лобби дополнят ароматизация пространства и музыкальное оформление, а роботизированная уборка подчеркнет технологичный характер проекта.

Благоустройство ЖК ERA вдохновлено английским парковым искусством. Общий двор площадью 1,5 гектара объединяет обе очереди ЖК ERA в единое зеленое пространство. Всего на территории планируется высадить порядка 3000 растений. Среди них остролистные клены, рябины, ивы, сосны, можжевельник, барбарис, гортензии, спиреи, сирень, а также зеленый лабиринт из туй и лип, розарий и яблоневый сад. Сохранность зеленых насаждений гарантирована благодаря системе автополива. Мягкое освещение и дизайнерские светильники во дворе создадут атмосферу уюта в вечерние часы. Чтобы жители могли круглогодично наслаждаться спокойным отдыхом, по всему саду будет расставлена элегантная садовая мебель с подогревом. Поэтому даже в зимнее время, присев на лавочку, жители не замерзнут и почувствуют заботу ЖК ERA

Игровые комплексы для детей, созданные из натуральных материалов, превращаются в пространства для открытий, где ребята могут свободно заводить новые знакомства, придумывать интересные игры и весело проводить время. Подростки же оценят скалодром и баскетбольное кольцо, установленные в спортивной зоне.

Родители могут быть совершенно спокойны за безопасность своих детей. Приватная территория квартала закрыта для автомобилей и охраняется круглосуточно. При этом для удобства автомобилистов выделена Drop Off зона (зона высадки) перед каждым корпусом, чтобы жители могли с комфортом воспользоваться услугами такси или служб доставки. В квартале также предусмотрены биометрический доступ, IP-домофония (интернет-домофония) и видеонаблюдение 24/7.

Ввод второй очереди премиального квартала ЖК ERA запланирован на II квартал 2029 года. Первая очередь проекта — три корпуса высотой от 27 до 33 этажей, в которых расположено 858 квартир, — уже находится в высокой стадии готовности: завершаются внутренние отделочные работы, облицовка корпусов и благоустройство двора. Ввод в эксплуатацию первой очереди ожидается в III квартале 2026 года.

Познакомиться с проектом ближе и получить подробную информацию о покупке квартир можно по телефону, указанному на сайте , или в офисе продаж по адресу: ул. Дербеневская, д. 15Б, 4 этаж, БЦ "Свежий ветер".

Застройщик: ООО "СЗ "ДЕРБЕНЕВСКИЙ", Проектная декларация на сайте наш.дом.рф