Наступившая рабочая неделя в Татарстане состоит всего из двух рабочих дней

КАЗАНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Наступившая рабочая неделя для жителей Татарстана будет одной из самых коротких в 2025 году, поскольку состоит всего из двух рабочих дней - 5 и 7 ноября.
Как поясняет министерство труда, занятости и соцзащиты республики, для жителей Татарстана, кроме общего для всех россиян трехдневного отдыха в связи с празднованием Дня народного единства, выходным является и 6 ноября - День Конституции Республики Татарстан.
"В соответствии с законом Республики Татарстан "О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан" 6 ноября - День Конституции Республики Татарстан - является нерабочим праздничным днем. Таким образом, 2, 3, 4 и 6 ноября являются выходными днями", - говорится в сообщении.
При этом минтруд напоминает, что продолжительность рабочего дня 5 ноября сокращается на один час в соответствии с трудовым кодексом РФ.
