05.11.2025
07:55 05.11.2025
Наступившая рабочая неделя в Татарстане состоит всего из двух рабочих дней
Наступившая рабочая неделя для жителей Татарстана будет одной из самых коротких в 2025 году, поскольку состоит всего из двух рабочих дней - 5 и 7 ноября. РИА Новости, 05.11.2025
Молодые люди катаются на велосипедах по набережной реки Казанки
Молодые люди катаются на велосипедах по набережной реки Казанки. Архивное фото
КАЗАНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Наступившая рабочая неделя для жителей Татарстана будет одной из самых коротких в 2025 году, поскольку состоит всего из двух рабочих дней - 5 и 7 ноября.
Как поясняет министерство труда, занятости и соцзащиты республики, для жителей Татарстана, кроме общего для всех россиян трехдневного отдыха в связи с празднованием Дня народного единства, выходным является и 6 ноября - День Конституции Республики Татарстан.
